Государственное предприятие Latvijas pasts повторно выставляет на аукцион три объекта недвижимости в Гулбене, Салдусе и Кейпене. После предыдущих торгов стартовые цены снижены сразу на 20%. Самый дорогой объект теперь предлагается за 129 600 евро, а самый дешевый — всего за 5600 евро.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию портала электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv, все три объекта будут продаваться на торгах с повышением первоначальной цены.

В Гулбене на улице Ригас выставлен на продажу комплекс недвижимости, состоящий из восьми зданий общей площадью 1256 квадратных метров и земельного участка площадью 2167 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта составляет 129 600 евро. Это на 32 400 евро, или 20%, меньше, чем на предыдущем аукционе.

Еще один объект недвижимости Latvijas pasts предлагает приобрести в Салдусе на улице Кулдигас.

В состав комплекса входят два здания общей площадью 566,9 квадратного метра, доля в здании площадью 147,6 квадратного метра, а также земельный участок площадью 5047 квадратных метров.

Начальная цена установлена на уровне 107 040 евро, что на 26 760 евро, или 20%, ниже предыдущей.

Самый дешевый объект находится в Кейпене. Недвижимость под названием Krustiņi, включающая доли в строениях и земельном участке, выставлена на торги со стартовой ценой 5600 евро. По сравнению с предыдущим аукционом стоимость снижена на 1400 евро, или на те же 20%.

Желающие принять участие в торгах могут подать заявки до 28 октября 2026 года. Сами аукционы завершатся 9 ноября.

Как идут дела у «Почты Латвии»?

По опубликованным ранее данным, оборот Latvijas pasts в 2025 году составил 82,706 миллиона евро, что на 11,8% меньше, чем в 2024 году.

Несмотря на сокращение оборота, предприятие завершило прошлый год с прибылью в размере 2,995 миллиона евро, тогда как годом ранее работало с убытками.

Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, обеспечивающим почтовые услуги на всей территории Латвии.

Компания занимается внутренними и международными доставками, отправкой посылок, писем и прессы, обслуживанием электронной торговли, а также предоставляет индивидуальные логистические решения.

В настоящее время на предприятии работают около 1550 человек.