В начале новой недели погода в Латвии будет переменчивой, однако во второй ее половине дожди станут реже и чаще будет выглядывать солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В понедельник погоду будет определять циклон над Балтийским морем. Во вторник его сменит область высокого атмосферного давления, а в среду к Латвии приблизится новый циклон.

В начале недели ветер немного ослабеет, поэтому на значительной части территории страны будут образовываться густые туманы. К середине недели ветер вновь усилится.

В понедельник и вторник ожидается преимущественно облачная погода с редкими прояснениями. Временами пройдут кратковременные дожди, в ночь на понедельник местами возможны сильные ливни, а на морском побережье — грозы.

При слабом ветре ночью во многих районах будет сгущаться туман, который местами сохранится и утром. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днем — +8…+13 градусов.

В среду сохранится преимущественно облачная погода. Ночью и утром местами еще возможен туман, однако с приближением циклона с запада ветер постепенно усилится. Он сменится на умеренный южный и юго-западный, на побережье ожидаются порывы.

К концу рабочей недели дожди прекратятся, солнечных периодов станет больше, а сильного ветра не ожидается.

Такая относительно спокойная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до воскресенья, когда вновь может стать дождливее и ветренее.