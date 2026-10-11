В конце октября в Риге пройдут два информационных семинара, посвященных муниципальным программам софинансирования ремонта жилых домов и благоустройства прилегающих территорий, сообщили в Рижской думе.

Оба мероприятия состоятся в помещениях «Koka Rīga» по адресу улица Красотаю, 12.

22 октября в 18:00 жителям расскажут о программах, предусматривающих реализацию проектов в течение одного года. Муниципальное софинансирование можно получить на:

восстановление фасадов и кровли жилых домов;

небольшие проекты благоустройства территорий;

приспособление жилых зданий для создания убежищ;

сохранение отдельных исторических построек.

29 октября в 18:00 состоится семинар, посвященный программе «Софинансирование Риги на содержание и модернизацию жилых домов».

В ее рамках поддерживаются проекты по устранению аварийного состояния зданий, утеплению домов, а также масштабному благоустройству прилегающих к ним земельных участков. Цикл реализации этой программы рассчитан на два года.

Администрированием программ занимается Департамент собственности Рижского самоуправления.

Для очного участия в семинарах необходима предварительная регистрация. Тем, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна запись мероприятий на YouTube-канале Департамента собственности.