В конце октября в Риге пройдут два информационных семинара, посвященных муниципальным программам софинансирования ремонта жилых домов и благоустройства прилегающих территорий, сообщили в Рижской думе.
Оба мероприятия состоятся в помещениях «Koka Rīga» по адресу улица Красотаю, 12.
22 октября в 18:00 жителям расскажут о программах, предусматривающих реализацию проектов в течение одного года. Муниципальное софинансирование можно получить на:
восстановление фасадов и кровли жилых домов;
небольшие проекты благоустройства территорий;
приспособление жилых зданий для создания убежищ;
сохранение отдельных исторических построек.
29 октября в 18:00 состоится семинар, посвященный программе «Софинансирование Риги на содержание и модернизацию жилых домов».
В ее рамках поддерживаются проекты по устранению аварийного состояния зданий, утеплению домов, а также масштабному благоустройству прилегающих к ним земельных участков. Цикл реализации этой программы рассчитан на два года.
Администрированием программ занимается Департамент собственности Рижского самоуправления.
Для очного участия в семинарах необходима предварительная регистрация. Тем, кто не сможет присутствовать лично, будет доступна запись мероприятий на YouTube-канале Департамента собственности.
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