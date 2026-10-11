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Сколько латвийцев не могут оплатить непредвиденные расходы? 0 12

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таблица Eurostat

Таблица Eurostat

Латвия в очередном рейтинге ЕС снова заняла "почетное место".

Статистическое агентство ЕС - Eurostat, - выяснило, какой процент домохозяйств в каждой из стран ЕС способен или точнее - не способен оплатить непредвиденные расходы. Выяснилось, что Латвия занимает второе место по количеству домохозяйств, которые испытывают трудности в оплате непредвиденных расходов. Иными словами, у этих семей нет резервных средств и они живут от зарплаты (пенсии, пособия) до зарплаты. Таких домохозяйств в Латвии 43,7%! Больше только в Греции - 50%!

У наших соседей показатели чуть лучше - 41,4% и 36% в Литве и Эстонии соответственно.

До Швеции, на которую.по уровню жизни мы хотим равняться, нам еще, как до Луны - там таких семей, испытывающих трудности с оплатой непредвиденных расходов, - 23%. Отметим, что средний показатель по ЕС - 29,2%.

Меньше же всего таких семей в Чехии, Мальте (в обоих странах -18,7%) и в Нидерландах - 15,3%.

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#Эстония #Литва #Греция #Латвия #экономика #бедность
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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