На днях закончилось официальное общественное обсуждение поправок к Закону о государственных фондируемых пенсиях, которые подготовило Министерство благосостояния.

А теперь процитируем простых латвийцев, которые уже высказались в ходе этого обсуждения на портале правовых актов TAP.

История 1: «Вы попробуйте получить кредит на ремонт квартиры!»

Женщина, которая через пять месяцев выходит на пенсию, категорически требует права забрать все накопления.

Она начала свой трудовой путь еще в далеком 1979 году, успевала одновременно работать и получать высшее образование. В одиночку, без каких-либо пособий и алиментов, вырастила ребенка и оплатила ему вуз.

Параллельно выплачивала кредит за квартиру, потому что своего угла не было. В итоге за 47 лет трудовой деятельности она скопила на 2-м пенсионном уровне солидные 38,5 тысячи евро.

Новые поправки эта достойная пожилая дама называет «имитацией деятельности» и открытым лоббированием интересов банков и страховщиков.

Дама при этом напоминает о том, что простым латвийцам отлично известно: к примеру, латвийцам в предпенсионном возрасте банки не дают кредиты на ремонт на нормальных условиях. Если она выберет «меньшее из зол» — пожизненную пенсию, — страховая будет доплачивать ей около 150 евро в месяц. Но на это квартиру не отремонтируешь. А вот если бы государство отдало ей всю сумму сразу, она бы сделала капитальный ремонт, сдала квартиру в аренду и обеспечила бы себе безбедную старость, вообще ничего не прося у государства.

Но даже если накопления на 2-м уровне намного меньше: «Для того, кто накопил 5–6 тысяч, это огромные деньги, на которые можно перекрыть крышу дома, починить 20-летнюю машину или заняться протезированием зубов!»

Вывод: закон нужно дополнить возможностью забрать все деньги или их часть при выходе на пенсию.

История 2: «Нужно защитить пенсии от судебных исполнителей!»

В свою очередь, Йоланта Эрцума пишет еще об одной болевой точке, с которой сталкиваются простые пожилые латвийцы.

Ее предложение: раз уж Минблаг расширяет варианты получения денег со 2-го уровня, нужно срочно запретить судебным исполнителям обращать взыскание на эти выплаты.

Ведь по закону пенсия — это не просто какой-то абстрактный доход, а гарантированное Сатверсме право человека на достойную жизнь в старости. В пожилом возрасте у людей объективно нет возможности пойти и заработать больше, чтобы погасить долги. Эти деньги идут на базовые нужды: жилье, лекарства и еду. Но получается абсурд: одной рукой государство гарантирует человеку экономическую безопасность в старости, а другой — позволяет забирать эти деньги за долги.

Йоланта предупреждает: если это не исправить, латвийцы будут выбирать пенсионный план не из соображений выгоды, а банально из страха, что придет судебный исполнитель и всё отберет.

По ее мнению надо четко зафиксировать: никакие пенсионные выплаты (включая капитал 2-го уровня и пожизненные полисы) нельзя пускать на принудительное взыскание долгов, даже если эти деньги уже упали на банковский счет пенсионера.