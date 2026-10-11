В редакцию LA.LV обратилась мама школьника Арита, оказавшаяся в неприятной ситуации после урока спорта у сына. Женщина рассказывает, что во время урока сломалась гимнастическая скамья, которую ученики использовали для выполнения задания, данного учителем. Теперь семье сообщили, что за испорченный инвентарь придется возместить ущерб.

«Сын пришел из школы и сказал, что на уроке спорта сломал гимнастическую скамью. Сначала я подумала — ну ладно, дети иногда балуются, что-то придумывают, и случается, что что-то ломают. Мальчишки ведь неугомонные, это уже не первая и не последняя сломанная вещь. Но когда я начала спрашивать, что именно произошло, он сказал, что скамью использовали на уроке спорта именно так, как и было предусмотрено. Он не прыгал по ней запрещенным образом, не бросал ее и не пытался сломать намеренно», — пишет мама.

По рассказу сына, во время упражнения он встал на скамью, и в какой-то момент одна из ее ножек сломалась. Женщина, правда, признает — сама происшествия не видела и не хочет автоматически вставать на сторону ребенка, если окажется, что он все же действовал безрассудно.

«Однако меня удивило то, что очень быстро мы пришли к вопросу о деньгах. Возникло ощущение — ребенок присутствовал, значит, родителям надо платить. Но действительно ли все так просто?»

Она спрашивает, что было бы, если бы похожая ситуация произошла с более дорогой вещью — например, с лабораторным оборудованием, школьным компьютером, дверцей шкафчика или другим спортивным инвентарем.

«Может ли школа просто сказать: ваш ребенок сломал, вы должны заплатить? Или все же сначала нужно выяснить, как именно это произошло?»

Маму особенно интересует, есть ли разница между случаем, когда ребенок испортил вещь намеренно, и ситуацией, когда инвентарь сломался случайно при использовании по назначению.

«Мне кажется, что есть огромная разница, ударил ли ребенок в гневе по дверце шкафчика и сломал ее, или же сел на школьный стул, а тот под ним развалился. Разве школа перед тем, как требовать деньги, не должна оценить, было ли это умышленное действие, грубая неосторожность или просто несчастный случай?»

Она также хочет понять, может ли школа сама определить размер ущерба и потребовать от родителей купить новый инвентарь.

«Кто определяет, сколько мы должны заплатить? Достаточно ли просто сказать — скамья стоит столько-то, купите новую? Возможно, сломанную можно отремонтировать. Возможно, ей уже было десять или пятнадцать лет, и она была изношена. Разве сумма ущерба не должна быть как-то документально оформлена и обоснована?»

Мама задает еще один важный вопрос — в какой момент ответственность за произошедшее может лежать на самой школе. «Если инвентарь уже ранее был поврежден или изношен, если он не был правильно закреплен или если детям позволили пользоваться чем-то, что уже небезопасно, неужели и тогда платят родители? И как быть в случае, если за детьми не было достаточного надзора?»

Женщина подчеркивает, что не хочет уклоняться от ответственности, если будет доказано, что сын испортил инвентарь сознательно. «Если он действительно что-то сломал намеренно, я понимаю, что за поступок нужно отвечать. Но я не хотела бы, чтобы родителям просто выставили счет, прежде чем вообще выяснено, что произошло».

LA.LV обратился в Министерство образования и науки.

Школа не может автоматически считать, что за все должны платить родители. Министерство поясняет, что каждый случай, когда в школе испорчен инвентарь, образовательное учреждение и его руководство должны оценивать индивидуально. Прежде всего необходимо выяснить обстоятельства произошедшего и действия вовлеченных лиц.

Важно понять, был ли инвентарь поврежден из-за несчастного случая или неосторожности, либо ученик испортил его сознательно.

Таким образом, сам факт того, что вещь сломалась в то время, когда ею пользовался конкретный ребенок, еще не означает, что родители автоматически должны покрывать ущерб. Если выясняется, что инвентарь был испорчен умышленно, и известна точная сумма, необходимая для его восстановления, руководство школы может связаться с родителями и попытаться договориться о возмещении ущерба.

Это может означать несколько решений — ремонт поврежденной вещи, покупку новой вещи или денежную компенсацию.

Если родители не согласны с требованием школы и добровольное соглашение не достигнуто, школа не может просто заставить семью заплатить. Министерство указывает, что в таком случае образовательное учреждение, сотрудничая со своим учредителем, которым чаще всего является самоуправление, может взыскать ущерб в судебном порядке.

Это означает, что в спорной ситуации вопрос об ответственности ребенка и возмещении ущерба не может решаться только односторонним заявлением школы. Одновременно министерство особо подчеркивает и обязанности самой школы.

Инвентарь и его размещение в образовательном учреждении должны соответствовать требованиям безопасности. Он должен быть достаточно безопасным и закрепленным, чтобы не создавать для учеников риск травм или иных опасностей.

Поэтому в ситуации, когда, например, спортивный инвентарь сломался во время нормального использования, важно выяснить также его техническое состояние и другие обстоятельства происшествия, а не автоматически возлагать вину на ученика.

В свою очередь, если родители не согласны с оценкой или действиями школы, министерство указывает, что вопрос следует решать у учредителя школы — чаще всего это соответствующие учреждения самоуправления.

Таким образом, родители, получившие требование возместить ущерб за испорченный ребенком школьный инвентарь, прежде всего имеют право выяснить, на каких фактах основано такое требование — как произошло происшествие, были ли действия ребенка умышленными, каково было состояние самой вещи и как был рассчитан требуемый размер ущерба. Если по этим обстоятельствам договориться не удается, вопрос далее решается с участием учредителя школы, а принудительное взыскание ущерба возможно в судебном порядке