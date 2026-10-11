Латвия оказалась в числе европейских стран с самой низкой оплатой труда школьных учителей. Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя зарплата педагога начальных классов составляет здесь 20 516 евро в год до уплаты налогов, или около 1710 евро в месяц. Среди рассмотренных европейских стран меньше получают только учителя в Греции и Турции.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад ОЭСР Education at a Glance 2026, охватывающий 28 европейских образовательных систем.

Для сравнения, в Дании средний годовой заработок учителя начальной школы достигает 74 086 евро, в Исландии — 73 752 евро, в Ирландии — 69 747 евро, в Германии — 69 453 евро, а в Австрии — 65 851 евро.

Таким образом, датский педагог зарабатывает в среднем в 3,6 раза больше латвийского, а разница с Германией составляет почти 49 тысяч евро в год.

В семи странах средняя годовая зарплата учителей начальных классов не превышает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, в эту группу входят Чехия (24 457 евро), Венгрия (23 181 евро), Словакия (22 936 евро), Румыния (20 805 евро), Греция (18 746 евро) и Турция (18 669 евро).

При сравнении учитывались не только основные оклады, но и премии, надбавки и другие выплаты. Все суммы приведены до вычета налогов.

Зарплаты растут, но разрыв остается

Впрочем, за последнее десятилетие доходы латвийских педагогов заметно увеличились. По данным ОЭСР, с 2015 по 2024 год фактическая зарплата учителей начальной школы выросла на 41%, основной школы — на 51%, а старших классов — на 35%.

Это значительно выше среднего показателя по странам ОЭСР, где зарплаты педагогов начальной и основной школы за тот же период увеличились на 17%.

Однако даже такой рост не позволил латвийским учителям приблизиться по уровню доходов к другим специалистам с высшим образованием.

Согласно исследованию, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше, чем другие работники с высшим образованием. В дошкольном образовании разрыв еще заметнее — 35%.

Таким образом, несмотря на существенное повышение зарплат в последние годы, преподавательская профессия в Латвии остается одной из сравнительно низкооплачиваемых как на европейском рынке труда, так и среди профессий, требующих высшего образования внутри страны.