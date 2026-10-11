На Земле бушует сильная магнитная буря, достигшая уровня G3. По оценкам ученых, это самое мощное геомагнитное возмущение за последние три месяца. Специалисты предупреждают, что повышенная активность может сохраняться еще около суток.

Как сообщили 11 октября специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, магнитная буря достигла третьего уровня по пятибалльной шкале геомагнитной активности.

Последний раз магнитный шторм сопоставимой силы наблюдался 4 июля 2026 года. Таким образом, нынешняя буря стала самой интенсивной с начала июля.

Причиной геомагнитных возмущений стали облака солнечной плазмы, выброшенные в космическое пространство во время всплеска солнечной активности в начале недели.

Достигнув Земли, потоки заряженных частиц вызвали сильные колебания магнитного поля планеты.

Чем опасна магнитная буря уровня G3?

По международной классификации геомагнитной активности уровень G3 считается сильной магнитной бурей.

Подобные явления способны вызывать нарушения в работе спутниковых систем, радиосвязи и навигационного оборудования. В отдельных случаях возможны колебания напряжения в электросетях.

Что касается влияния магнитных бурь на самочувствие людей, убедительных научных доказательств того, что они непосредственно вызывают головные боли, скачки давления или другие распространенные симптомы, пока недостаточно.

Когда закончится магнитная буря?

По прогнозу специалистов, геомагнитные возмущения могут продолжаться еще примерно 24 часа.

Это означает, что повышенная активность магнитного поля Земли может сохраняться и в понедельник, 12 октября.

При этом интенсивность бури способна меняться в течение суток, поэтому ученые продолжают следить за солнечной активностью и состоянием магнитосферы Земли.