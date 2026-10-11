Латвия оказалась на втором месте в Европе по распространенности ожирения: индекс массы тела 30 и выше зафиксирован у 25% жителей старше 18 лет.

За 17 лет этот показатель вырос с 17%, и эксперты связывают это с целым комплексом причин.

По данным Eurostat за 2025 год, самый высокий показатель ожирения зафиксирован на Мальте — 27%.

В среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 16%, а самая низкая доля жителей с ожирением зафиксирована в Италии (7%), Греции (13%) и Румынии (13%).

Как видим, с 2008 года, когда ожирением страдали 17% жителей Латвии, этот показатель существенно вырос.

Среди возможных причин — более малоподвижный образ жизни и доступность калорийного фастфуда практически в любое время и в любом месте.