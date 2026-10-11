Онлайн-платформа сравнения кредитов Samazini.lv в октябре начала сотрудничество с лицензированным в Латвии бюро кредитной информации AS CREFO Birojs. Благодаря этому заемщики получат дополнительные возможности для объективной оценки своей платежеспособности и смогут быстрее получать точные предложения по кредитам.

Цель сотрудничества, девиз которого — «Знай свои обязательства. Оцени свои возможности», — помочь жителям Латвии лучше разобраться в собственных кредитных обязательствах и принимать финансовые решения, ориентируясь не только на размер ежемесячного платежа, но и на более полную информацию об условиях кредитования и общих расходах.

Заемщики получат от этого сотрудничества сразу два практических преимущества. Во-первых, они смогут составить четкое представление о своей кредитной истории и действующих обязательствах. Во-вторых, сравнить доступные кредитные предложения и выбрать наиболее выгодное.

Возможность сравнивать кредиты стала особенно актуальной после открытия рынка рекламы кредитования, когда информационное пространство заполнили предложения о займах и потребителям становится все труднее в них ориентироваться.

Сотрудничество принесет пользу и кредиторам, поскольку более глубокое понимание заемщиками своих финансовых обязательств и платежеспособности может способствовать более эффективному рассмотрению заявок и снизить необходимость пересмотра предлагаемых клиентам решений. Это позволит значительно сократить время, затрачиваемое на весь процесс.

«Обоснованное финансовое решение начинается с полной и прозрачной информации. Справка CREFO Birojs предоставляет самому потребителю структурированный обзор его кредитных обязательств и истории погашения займов, позволяя объективно оценить текущее положение дел. Эта информация помогает определить дальнейшие действия — сохранить существующие условия или рассмотреть возможности рефинансирования. Однако окончательное решение всегда должен принимать сам потребитель», — подчеркивает председатель правления CREFO Birojs Мара Мейере.

Чтобы способствовать принятию взвешенных финансовых решений, Samazini.lv совместно с CREFO Birojs внедрили решение, позволяющее пользователям удобно получать доступ к своей кредитной истории еще до подачи заявки на получение кредитных предложений.

Жителям предоставляется возможность самостоятельно получить справку о своей кредитной истории в CREFO Birojs и ознакомиться с содержащейся в ней информацией о действующих обязательствах.

В основе нового решения лежит свобода выбора пользователя. Только после ознакомления со своей кредитной историей клиент самостоятельно решает, предоставлять ли полученную справку на платформу Samazini.lv для получения и сравнения персонализированных кредитных предложений.

«Миссия Samazini.lv — повышать финансовую грамотность населения, помогая заемщикам принимать решения на основе точных расчетов. Начав сотрудничество с CREFO Birojs, мы становимся одним из первых кредитных посредников в Латвии, предоставляющих заемщикам возможность самостоятельно подавать справку о своей кредитной информации. Это позволит нам разрабатывать более реалистичные сценарии рефинансирования, а клиентам — быстрее выбирать наиболее выгодное решение», — объясняет причины начала сотрудничества представитель бренда Samazini.lv Андрис Озолиньш.

Благодаря сотрудничеству с CREFO Birojs заемщики смогут получать сводную информацию о своих кредитных обязательствах и использовать ее при дальнейшем взаимодействии с Samazini.lv.

Это позволит рассмотреть возможности рефинансирования кредитов, получить наиболее выгодное предложение, сократить ежемесячные платежи и улучшить кредитную историю.

По данным, собранным Samazini.lv, жители Латвии, воспользовавшиеся услугой объединения кредитов, сократили свои ежемесячные платежи по кредитным обязательствам в среднем более чем на 170 евро.

AS CREFO Birojs — лицензированное бюро кредитной информации, содействующее развитию ответственного кредитования в Латвии. Компания объединяет важнейшие источники кредитной информации и предоставляет жителям возможность получать наглядные и понятные сведения о своих финансовых обязательствах и кредитной истории.

Samazini.lv — лицензированный в Латвии, быстро развивающийся кредитный посредник, работающий в сфере потребительского кредитования, автолизинга и сделок, связанных с недвижимостью. Опытная команда Samazini.lv уже сегодня консультирует более 10 000 клиентов ежемесячно, а с помощью платформы каждый месяц рефинансируется около 3000 кредитов.