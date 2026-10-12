Партнеры по коалиции поддержали предложение, предусматривающее введение требования для всех автозаправочных станций (АЗС) в Латвии об установке генераторов и обеспечении средств спутникового доступа в интернет для непрерывной работы, сообщил журналистам после заседания коалиции председатель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц.

По его словам, это было предложено после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации во время недавних бурь. В случае перебоев с электричеством АЗС должны будут продолжать работу и обеспечивать жителей топливом, а спутниковый интернет позволит людям поддерживать связь и получать необходимую информацию в кризисных ситуациях.

Соответствующие поправки к закону об энергетике планируется в ближайшее время передать на рассмотрение комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Вопрос стал актуальным после сильнейшей за последние десятилетия летней бури, которая обрушилась на Латвию 22 августа и в последующую ночь. Скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду. Стихия повредила распределительные и магистральные электросети, нарушила связь и привела к остановке работы АЗС и некоторых магазинов.