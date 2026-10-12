Во вторник, 13 октября, жителей Латвии ожидает переменчивая осенняя погода. Местами возможны туман и кратковременные дожди, однако в большинстве регионов в течение дня выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.
В ближайшие сутки небо над Латвией будет частично затянуто облаками. При этом во вторник на большей части территории страны ожидаются солнечные прояснения.
Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет слабым.
Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. На отдельных участках побережья будет примерно на градус теплее.
Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов.
Какая погода ожидается в Риге?
В столице также возможны туман и кратковременный дождь. В течение суток будет дуть слабый ветер.
Ночью температура воздуха в Риге составит около +8 градусов, а в пригородах похолодает примерно до +5 градусов.
Днём столбики термометров поднимутся до +11…+12 градусов.
Таким образом, вторник обещает быть относительно спокойным осенним днём без сильного ветра и существенного похолодания. Однако из-за утреннего тумана автомобилистам стоит соблюдать осторожность, особенно на загородных дорогах.
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