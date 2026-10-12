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Дождь или солнце? Синоптики рассказали, чего ждать во вторник 0 228

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенняя листва
ФОТО: LETA

Во вторник, 13 октября, жителей Латвии ожидает переменчивая осенняя погода. Местами возможны туман и кратковременные дожди, однако в большинстве регионов в течение дня выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

В ближайшие сутки небо над Латвией будет частично затянуто облаками. При этом во вторник на большей части территории страны ожидаются солнечные прояснения.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет слабым.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. На отдельных участках побережья будет примерно на градус теплее.

Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице также возможны туман и кратковременный дождь. В течение суток будет дуть слабый ветер.

Ночью температура воздуха в Риге составит около +8 градусов, а в пригородах похолодает примерно до +5 градусов.

Днём столбики термометров поднимутся до +11…+12 градусов.

Таким образом, вторник обещает быть относительно спокойным осенним днём без сильного ветра и существенного похолодания. Однако из-за утреннего тумана автомобилистам стоит соблюдать осторожность, особенно на загородных дорогах.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #осень #солнце #дождь #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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