В понедельник, 12 октября, погода в Латвии будет преимущественно облачной, но временами появится солнце. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, причем больше всего осадков прогнозируется в Курземе. В Риге существенных дождей не будет.

Новая неделя в Латвии начнется с относительно спокойной осенней погоды. В понедельник местами пройдут кратковременные дожди, однако осадки распределятся по стране неравномерно.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков, наиболее дождливая погода ожидается в Курземе. В остальных регионах осадки будут менее значительными, а временами сквозь облака станет выглядывать солнце.

При прояснениях воздух прогреется до +10...+13 градусов.

На большей части территории страны будет дуть слабый южный и юго-западный ветер. В Курземе ожидается ветер переменного направления.

В Риге понедельник пройдет преимущественно без существенных осадков. Небо будет облачным, солнце покажется лишь временами.

В столице ожидается слабый южный и юго-западный ветер, а температура воздуха днем достигнет +12 градусов.

Погоду в Латвии продолжает определять циклон, который постепенно теряет силу. Атмосферное давление на уровне моря составит 1006–1010 гектопаскалей.

Таким образом, начало рабочей недели обойдется без значительного похолодания, а дожди затронут главным образом западную часть страны.