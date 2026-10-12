По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), на 1 июля 2026 года в качестве постоянного места жительства зарубежные страны указали 257 373 гражданина Латвии. Этот показатель продолжает расти — на 1,5% по сравнению с началом 2026 года.

За последний век наибольший отток населения и граждан из Латвии происходил в течение трех ключевых исторических периодов, каждый из которых был связан с крупными геополитическими или экономическими потрясениями.

Период Второй мировой войны и ее последствий (1939–1949 годы).

Самый сокрушительный по масштабам удар по демографии страны. В этот период Латвию покинули сотни тысяч граждан:

— 1939–1941 годы: репатриация балтийских немцев — около 60 тысяч человек;

— 1944–1945 годы: бегство на Запад. Спасаясь от приближения советских войск, около 120–150 тысяч граждан Латвии эвакуировались или бежали в Германию и Швецию. Впоследствии они сформировали основу западной латышской диаспоры.

Распад СССР и восстановление независимости (1991–1995 годы).

Этот период ознаменовался массовым выездом жителей в страны бывшего СССР на фоне восстановления независимости Латвии и вывода российских войск. Абсолютный исторический пик был зафиксирован в 1992 году, когда чистый отток населения (миграционное сальдо) составил 52 180 человек за один год. Всего за первую половину 1990-х из страны уехало более 140 тысяч человек.

Экономический кризис и евроинтеграция (2009–2011 годы).

Это самая мощная волна эмиграции непосредственно граждан Латвии в современной истории, вызванная мировым экономическим кризисом и открытием рынка труда Евросоюза. Пик пришелся на 2010 год, когда из-за жесткого кризиса Латвия теряла около 35 000 человек в год.

В отличие от 1990-х годов, уезжали преимущественно граждане Латвии трудоспособного возраста, часто целыми семьями, а основными направлениями стали Великобритания, Ирландия и Германия. Всего за период с 2000 по 2013 год из страны выехало около 250 000 жителей. Но часть из них вернулась!

Где сейчас живут латвийцы

Больше всего граждан Латвии официально зарегистрировали место жительства в следующих государствах:

Великобритания — 102 086 человек;

Германия — 27 564 человека;

Ирландия — 24 237 человек;

Израиль — 6445 человек;

Россия — 5355 человек;

Беларусь — 1128 человек.

Кроме того, согласно данным УДГМ, за рубежом официально числятся также около 4,7 тысячи неграждан Латвии.

Нужно учитывать и приблизительный характер данной статистики: ведь люди, не изменившие задекларированное место жительства, уехавшими не считаются!