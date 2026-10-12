В Риге рассчитывают установить временный мост к началу основных работ по реконструкции Вантового моста в 2027 году. Для этого город хочет воспользоваться уже начатой государственной закупкой сборной конструкции, способной выдерживать тяжелую военную технику. По словам мэра Виестура Клейнбергса, производитель готов ускорить поставку, а после завершения ремонта мост перейдет в национальный резерв.

Временный мост, который планируется установить в Риге на период реконструкции Вантового моста, могут построить без проведения новой закупки самой мостовой конструкции. Необходимое оборудование уже закупает государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC), и теперь власти намерены ускорить его поставку. Об этом мэр Риги Виестур Клейнбергс рассказал в интервью программе «Утренняя панорама», сообщает ЛЕТА.

По словам мэра, действующая закупка LVC предусматривает поставку особо прочного сборного моста до 2029 года. Однако с производителем уже обсуждена возможность изготовить конструкцию значительно раньше — к осени 2027 года.

Инженеры также оценили объем закупаемого оборудования и пришли к выводу, что его должно хватить для сооружения всего временного моста. Таким образом, дополнительные закупки самой конструкции, возможно, не понадобятся.

Клейнбергс подчеркнул, что речь идет не об обычном временном сооружении, а о мосте, рассчитанном на серьезные нагрузки.

По его словам, конструкция настолько прочная, что по ней смогут передвигаться «хоть танки». При этом мост будет сборно-разборным — его элементы можно будет демонтировать и вновь собирать, словно детали конструктора Lego.

Это означает, что после завершения реконструкции Вантового моста конструкцию не придется списывать. Ее планируется передать в национальный резерв для дальнейшего использования в гражданских или военных целях.

При этом опоры временного моста предполагается построить таким образом, чтобы впоследствии они могли пригодиться и самой Риге.

Мэр сообщил, что уже обсудил проект с представителями Министерства финансов и получил подтверждение возможности построить временный мост в течение года.

Вопрос финансирования, однако, еще предстоит окончательно урегулировать.

Поскольку у LVC уже имеется действующий контракт, государству необходимо будет перенести предусмотренные на последующие годы средства на более ранний период.

Строительство опор, вероятнее всего, оплатит Рижское самоуправление.

Ранее стоимость временного моста оценивалась примерно в 20 млн евро. Предполагалось, что на нем будет по одной полосе движения в каждом направлении, чтобы сохранить транспортное сообщение во время основных работ на Вантовом мосту.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее назвал эту идею нестандартным решением, отметив, что участие государства в финансировании будет зависеть от ряда обстоятельств.

При этом он положительно оценил возможность использовать мост и после завершения рижского проекта.

Основную реконструкцию Вантового моста планируется начать в 2027 году. Победителем конкурса стало объединение Vanšu tilts, в которое входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.

Предложенная подрядчиком стоимость работ составляет 69,8 млн евро без НДС.

Реконструкция будет масштабной. Помимо замены дорожного покрытия, проект предусматривает обновление вантовой системы, создание отдельных зон для пешеходов и велосипедистов, а также восстановление ограждений.

В частности, планируется заменить ванты общим весом 385,5 тонны и установить защитные оболочки общей протяженностью более трех километров.

Сам Вантовый мост имеет длину 593,6 метра, а высота его главного пилона достигает 108,7 метра.

Работы будут выполняться по принципу «проектирование и строительство», при котором один подрядчик отвечает и за подготовку проекта, и за его реализацию.

Таким образом, идея временного моста может решить сразу две задачи: обеспечить движение через Даугаву на период реконструкции и создать для государства запасную мостовую конструкцию, которую впоследствии можно будет использовать в других местах.

Однако окончательная схема финансирования и организации строительства пока не утверждена.