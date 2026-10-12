На государственных автодорогах Латвии строительные работы продолжаются на 58 участках. Наиболее существенные ограничения движения сохраняются на Даугавпилсском, Лиепайском и Видземском шоссе, а также на нескольких региональных дорогах.

В Латвии продолжается сезон дорожных ремонтов. Несмотря на наступление осени, строительные работы по-прежнему ведутся на 58 участках государственных автодорог.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC), наибольшие ограничения движения на главных государственных трассах действуют сразу на трех направлениях.

На Даугавпилсском шоссе (A6) работы продолжаются на участке от Калнишков до Любасте.

На Лиепайском шоссе (A9) ограничения введены между Лиелупе и перекрестком с автодорогой Елгава — Тукумс (P98).

На Видземском шоссе (A2) ремонт затрагивает участок от Сигулды до Аугшлигатне.

Существенные ограничения сохраняются и на региональных дорогах.

На автодороге Валдгале — Роя (P126) работы ведутся от Валдемарпилса до Руде, а на дороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114) — от Приекуле до литовской границы.

Кроме того, ограничения действуют на дороге Бауска — Айзкраукле (P87) между Озолайне и Барбеле, а также на трассе Виляны — Прейли — Шпоги (P58) от Прейли до Раудауки.

Водителям, планирующим поездки по этим направлениям, стоит заранее учитывать возможное увеличение времени в пути и следить за временными дорожными знаками.

Актуальная информация обо всех ремонтируемых участках и действующих ограничениях доступна на интерактивной карте предприятия Latvijas Valsts ceļi.