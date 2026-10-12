В ближайшие две недели в Латвии ожидается сравнительно сухая и спокойная осенняя погода. Дожди будут идти реже обычного, днем температура может подниматься до +16 градусов, однако в ясные ночи местами возможны небольшие заморозки. Частым явлением станут утренние туманы.

В Латвии в течение этой и следующей недели ожидается меньше осадков, чем обычно бывает в середине октября. Хотя полностью без дождей не обойдется, продолжительных периодов ненастья синоптики пока не прогнозируют.

Как сообщает ЛЕТА, погоду в ближайшее время часто будет определять область повышенного атмосферного давления. Активность циклонов останется сравнительно низкой, поэтому сильный ветер также не ожидается.

При этом спокойная погода создаст благоприятные условия для образования тумана. В ночные и утренние часы он будет появляться во многих районах страны, а местами может сохраняться довольно долго.

Особенно заметными станут температурные различия между ясными и облачными ночами.

При прояснениях воздух в отдельных районах может охлаждаться немного ниже нуля. В пасмурные ночи температура, напротив, преимущественно будет держаться в пределах +6…+11 градусов.

Теплее всего по ночам ожидается на морском побережье, где вода замедляет осеннее охлаждение воздуха.

Днем температура в большинстве районов составит +8…+13 градусов. Однако в отдельные солнечные дни после полудня воздух может прогреваться до +16 градусов.

Таким образом, даже при сравнительно теплой дневной погоде ночные температуры могут заметно снижаться. Водителям стоит учитывать возможность утренних туманов, а местами и заморозков.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), тенденция к относительно спокойной осенней погоде может сохраниться и в последующие недели.

Количество осадков в Латвии прогнозируется ниже климатической нормы или близким к ней. При этом средняя температура воздуха в ближайшие недели в основном ожидается выше обычных значений для октября и ноября.

Это не означает, что каждый день будет теплым и солнечным: периоды облачности, дожди и холодные ночи по-прежнему возможны. Однако в целом прогноз пока не указывает на затяжной период холодной и дождливой погоды.