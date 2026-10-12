Когда осенью в квартире становится прохладно и сыро, одни ищут носки потеплее, другие включают электрический радиатор, а третьи считают — центральное отопление лучше не подключать, пока без него еще можно обойтись. Именно такая ситуация сложилась в одном многоквартирном доме, где одна из жительниц в соцсетях поделилась недоумением из-за нежелания соседей начинать отопительный сезон.

«Звоню, чтобы мне подключили отопление, а мне говорят, что я единственная квартира, которая просит отопление, и планируют подключить, когда температура будет ниже. Сырость, образуется плесень. Я не понимаю, как люди могут мириться с дискомфортом», — пишет женщина.

Она добавляет, что похожая ситуация повторяется каждую осень, и иногда возникает ощущение, что отопление дому могут подключить только в ноябре или даже позже.

«Я одна звоню, никому не нужно тепло, потому что не хотят платить. Абсурд», — пишет она.

Обсуждение в комментариях быстро показало, что в этом вопросе жители многоквартирных домов делятся как минимум на два очень разных лагеря.

Одна комментаторша призналась, что ей иногда кажется — экономность в многоквартирных домах «генетически унаследована от прошлой бедности». По ее мнению, отопление стоило бы подключать раньше, потому что современные автоматические тепловые узлы все равно регулируют подачу тепла в зависимости от наружной температуры.

«Зато не было бы сырости и было бы уютно», — пишет она.

Автор публикации соглашается и указывает, что сейчас расходы на электричество при работе электрического радиатора и осушителя воздуха кажутся ей выше, чем потенциальные расходы на центральное отопление.

В одной квартире мерзнут, в другой +28 градусов

Комментарии одновременно очень хорошо показывают, почему у жителей одного дома могут быть диаметрально противоположные мнения о необходимости отопления. Одна женщина рассказывает, что в ее квартире даже зимой достаточно лишь минимально включенных радиаторов, а в других местах того же дома людям холодно. На это может влиять расположение квартиры — первый или последний этаж, угловая квартира, количество наружных стен, качество окон, утепление здания, а также то, что находится под или над конкретной квартирой.

Еще одна комментаторша признает, что в ее старом доме в квартире сейчас даже +28 градусов, и отопление она бы с удовольствием пока не включала.

Другая же пишет прямо противоположное: «Первый этаж, угол, плохие окна. Другим еще тепло. Ждем».

Автор публикации тем временем рассказывает, что электрический радиатор у нее работает круглосуточно, дополнительно используется осушитель воздуха, однако одного радиатора на всю квартиру недостаточно.

Комментаторы советуют и приобрести дополнительные обогреватели, и более мощный осушитель воздуха, однако это поднимает другой вопрос — действительно ли долго отапливать квартиру электричеством выгоднее, чем своевременно запустить централизованное отопление.

Как в последние годы подключают отопление в Риге?

Здесь важен один нюанс — в Риге нет одной даты, когда одновременно «включают отопление» всему городу. AS “Rīgas siltums” может обеспечивать тепловую энергию круглый год, но начало отопления в конкретном здании организует его управляющий в соответствии с решениями дома и настройками теплового узла. “Rīgas siltums” началом активного отопительного сезона в своей статистике считает момент, когда отопление подключено более чем половине зданий, подключенных к централизованному теплоснабжению.

В свою очередь крупнейший управляющий жилыми домами Риги RNP в последние три года начинал массовое подключение отопления все раньше: в 2023 году — 9 октября, в 2024 году — 3 октября, а в 2025 году — 1 октября.

Если просто посчитать среднее по этим трем датам RNP, получится примерно 4 октября. Это не официальный «средний отопительный день» для всей Риги, но хорошо показывает практику последних трех сезонов в большой части муниципальных многоквартирных домов.

В этом году ситуация иная. 5 октября RNP сообщил, что планирует централизованное начало отопления 12 октября, когда, согласно прогнозам, будут выполнены установленные компанией погодные критерии. На тот момент в десяти зданиях под управлением RNP отопление по желанию жителей уже было начато. Все здания планируется подключать постепенно в течение трех дней.

RNP обычно начинает отопительный сезон, когда как минимум трое суток наружная температура не поднимается выше +14 °C, в какой-то момент опускается до +8 °C, и аналогичные или более прохладные условия прогнозируются и на следующие дни.

Кроме того, во многих домах подключение отопления не означает, что радиаторы все время будут греть на полной мощности. Автоматизированный тепловой узел может регулировать подачу тепла в зависимости от наружной температуры и в более теплое время уменьшать ее или прекращать.

Действительно ли с отоплением не стоит ждать до последнего?

С точки зрения плесени проблема заключается не в самой календарной дате, а в сочетании температуры, влажности и вентиляции. В более прохладной квартире стены, оконные откосы и внешние углы здания становятся холоднее. Если при этом в помещениях много влаги, на холодных поверхностях может появляться конденсат. Именно влага является главным условием для роста плесени. Агентство по охране окружающей среды США рекомендует поддерживать относительную влажность в помещениях ниже 60%, а если возможно — примерно в пределах 30–50%.

Поэтому упомянутые в комментарии 17 °C и 76% относительной влажности нельзя считать идеальным сочетанием только потому, что в конкретный момент на стенах еще не видно плесени. При высокой влажности в самых холодных местах конструкций может образовываться конденсат, кроме того, плесень может начать формироваться в местах, которые мы сразу не видим — за мебелью, во внешних углах или в конструкциях.