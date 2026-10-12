За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи человек — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Рост объясняется расширением сети маршрутов, а самым востребованным направлением стала линия между центром города и аэропортом.

Проект ночных автобусных маршрутов в Риге в этом году привлек почти 22 тысячи пассажиров. По данным предприятия «Rīgas satiksme», это примерно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в городе работало всего три ночных маршрута, сообщает Латвийское радио.

Первый маршрут сезона открылся в апреле и связал центр города с Рижским аэропортом. Спустя несколько недель сеть расширили еще семью направлениями, охватив крупные жилые районы.

Большинство дополнительных маршрутов работали по выходным до конца сентября, тогда как автобус между центром и аэропортом продолжает курсировать ежедневно.

Именно аэропортовский маршрут оказался самым востребованным. За неполные полгода им воспользовались более 7300 пассажиров — это около трети всех поездок на ночных автобусах. Вторым по популярности стал маршрут через Тейку, Юглу и Межциемс, которым воспользовались около 3500 человек.

Представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане отметила, что главной причиной роста пассажиропотока стало расширение маршрутной сети.

«Главное отличие нынешнего сезона от прошлого заключается в том, что маршрутов стало значительно больше. Мы постарались охватить как можно более крупные и густонаселенные районы, где ночное сообщение могло бы быть востребовано», — сказала она.

По словам Барташевичи-Фелдмане, наибольшее количество пассажиров приходилось на рейсы сразу после полуночи, тогда как ближе к утру загрузка автобусов заметно снижалась.

В компании также пояснили, что решение завершить работу большинства маршрутов в конце сентября связано с прошлогодним опытом, когда уже в октябре спрос на ночной транспорт значительно снизился. При этом маршрут между центром и аэропортом решили сохранить, поскольку он остается востребованным.

Ночные автобусы положительно оценили и организации, расположенные рядом с аэропортом. В «Latvijas Pasts» сообщили, что этим транспортом регулярно пользуются около десяти сотрудников, которые раньше добирались на работу на личных автомобилях. На предприятии ожидают, что в период рождественского сезона число пассажиров еще вырастет.

Стоимость проезда на ночных маршрутах остается такой же, как и днем, — 1,50 евро. Билет действует 90 минут, а повышать тариф пока не планируется.

В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся самоуправлению примерно в 100 тысяч евро. В этом году сеть из восьми маршрутов стоила уже около 250 тысяч евро. Какое финансирование проект получит в следующем году, пока не определено.

Ночные автобусы показали, что при расширении маршрутной сети спрос на такой транспорт в Риге заметно растет, однако дальнейшее развитие проекта будет зависеть от решения городских властей и бюджета.