Планируемые поправки затронут практически каждого жителя и предпринимателя Латвии — начиная с лиц, которые сдают в аренду свои квартиры или получают подарки от родственников, и заканчивая крупными строительными компаниями и семьями, чьи дети посещают кружки.

Бюро присяжного адвоката Лауриса Клагишса о просьбе La.lv собрало наиболее важные вопросы, в которые стоит вникнуть уже сейчас, чтобы позже избежать неожиданностей. Далее — о самом важном.

Подарки в расширенном кругу семьи без налогов. До сих пор IIN не нужно было платить с подарков, полученных от супруга или родственников до третьей степени родства. Однако закон не предусматривал освобождение для подарков от «in-laws», то есть родственников супругов.

Новые поправки наконец устраняют этот недостаток — в дальнейшем налогом не будут облагаться также те подарки, которые получены от родственника супруга первой степени родства (например, от родителей мужа) или от супруга родственника первой степени родства (например, от мужа дочери, то есть зятя). Это значительно упростит управление семейным имуществом и финансовыми средствами без необходимости осуществлять сложные посреднические сделки.

Хорошие новости для арендодателей недвижимости. Лицам, которые сдают недвижимость в аренду, применяя ставку налога 10% (зарегистрированная хозяйственная деятельность), больше не придется платить налог с сумм, которые арендатор перечисляет за коммунальные услуги (электричество, воду и т. д.), если эти платежи не создают прироста стоимости имущества.

До сих пор, в зависимости от формулировки договора, эти суммы часто включались в облагаемые налогом доходы арендодателя. Это существенный шаг к более справедливому применению налогов на рынке аренды.

Ограничения для фиктивных арендных сделок. Чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов на заработную плату, в закон включена новая «антиуклонительная» норма. Если физическое лицо будет сдавать имущество в аренду своей компании (в которой оно является членом правления или работником) за сумму, превышающую рыночную стоимость, это превышение будет приравнено к доходу от наемного труда и соответственно обложено всеми налогами на рабочую силу.

«Cashback», или возврат денег, официально освобожден от налогов. Все более популярными становятся программы лояльности банков и торговцев, которые возвращают часть денег за покупки (cashback) на счет клиента. Законопроект вносит ясность — такие денежные средства, полученные в рамках программ лояльности, не считаются облагаемым налогом доходом. Важное исключение: это освобождение не будет распространяться на возвраты выигрышей от азартных игр и лотерей.

Более строгая ответственность в строительной отрасли. С учетом регулирования Трудового закона (статья 75.2), которое позволяет работнику субподрядчика требовать невыплаченную зарплату от генерального подрядчика, в законе о IIN теперь установлено, что в такой ситуации генеральный подрядчик (или лицо, передавшее работы субподрядчику) будет обязан также удержать и уплатить государству налог на заработную плату с этой выплаты. После этого генеральный подрядчик сможет предъявить регрессное требование к недобросовестному субподрядчику.

Изменения для семей — иждивенцы и образование по интересам. Чтобы предотвратить злоупотребление налоговыми льготами, в дальнейшем льготу за лицо, находящееся на иждивении, можно будет применять только в том случае, если задекларированное место жительства этого лица (например, ребенка) находится в Латвии, стране ЕС или ЕЭЗ (за исключением случаев, если ребенок выехал за пределы этих стран на учебу).

В свою очередь, положительная новость для родителей — будет значительно снижена бюрократическая нагрузка при возврате переплаченного налога за детские кружки. Поставщики услуг образования по интересам (если родитель даст согласие) смогут автоматически отправлять данные в VID, и родителям больше не придется вручную прикладывать чеки к декларации.

Переплаты по налогам менее 1 евро больше не будут возвращаться. Аналогично небольшим налоговым задолженностям, в дальнейшем VID не будет рассчитывать и возвращать переплаты по налогам, не превышающие порог в один евро, поскольку администрирование таких сумм обходится государству дороже, чем сам размер возврата.