Национальная авиакомпания сообщила о своих финансовых результатах за первые 6 месяцев этого года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic опубликовала неаудированные финансовые и результаты деятельности предприятия за первое полугодие 2026 года.

В первом полугодии этого года на рентабельности airBaltic негативно сказался рост операционных расходов. Скорректированная прибыль EBITDAR сократилась до 34 млн евро по сравнению с 50,9 млн евро за первое полугодие 2025 года.

Чистые убытки компании достигли 128,2 млн евро, тогда как годом ранее они составляли всего 1,7 млн евро.

Существенное влияние на финансовые результаты оказали колебания валютных курсов. Если в первом полугодии 2025 года они принесли компании прибыль в размере 65,7 млн евро, то за аналогичный период этого года привели к чистым убыткам в размере 21,2 млн евро.

Убытки также увеличились из-за роста амортизационных расходов, связанных с расширением авиапарка, и повышения затрат на финансирование.

Что случилось во втором квартале

Во втором квартале этого года доходы airBaltic достигли 250,1 млн евро, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Росту способствовали более высокая доходность билетов, большее число перевезенных пассажиров и рост деятельности ACMI (аренда самолета с пилотами и стюардессами). airBaltic перевезла в своей маршрутной сети 1,41 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем годом ранее, а общее количество выполненных полетов, включая услуги аренды ACMI, выросло на 19,1% — до 27,2 тыс.

Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке создала более сложную среду деятельности и повлияла на рентабельность. Расходы на топливо во втором квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 79,6% и составили EUR 66,1 млн.

При этом из-за инфляции выросли также расходы на персонал, квоты на выбросы углерода и другие виды деятельности.

В результате ограничений на использование воздушного пространства Украины airBaltic была вынуждена использовать более длинные маршруты полетов, а также были прекращены полеты в Тель-Авив и Дубай.

В ответ на более высокие цены на топливо airBaltic пришлось скорректировать емкость летнего сезона, отменив примерно 5,7% от первоначально запланированного графика полетов марта-октября. Совокупное влияние более высоких цен на авиационное топливо на финансовые результаты второго квартала 2026 года составляет около 29,3 млн евро.

Несмотря на рост выручки, более высокие затраты на деятельность негативно сказались на рентабельности компании. Скорректированная в таких условиях прибыль EBITDAR во втором квартале 2026 года составила €27 млн по сравнению с EUR 55,2 млн годом ранее, а показатель чистого убытка достиг EUR 58,1 млн. евро.

Напомним, что авиакомпания сейчас, дабы защититься от кредиторов и избежать банкротства, проходит в американском суде процесс правовой защиты с привлечением новых кредиторов и разработкой плана финансового оздоровления. Чем закончится этот процесс - пока неизвестно.