Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Убытки airBaltic во втором квартале превысили 58 миллионов евро 1 573

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: airbaltic

модель самолета авиакомпании airBaltic

Национальная авиакомпания сообщила о своих финансовых результатах за первые 6 месяцев этого года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic опубликовала неаудированные финансовые и результаты деятельности предприятия за первое полугодие 2026 года.

В первом полугодии этого года на рентабельности airBaltic негативно сказался рост операционных расходов. Скорректированная прибыль EBITDAR сократилась до 34 млн евро по сравнению с 50,9 млн евро за первое полугодие 2025 года.

Чистые убытки компании достигли 128,2 млн евро, тогда как годом ранее они составляли всего 1,7 млн евро.

Существенное влияние на финансовые результаты оказали колебания валютных курсов. Если в первом полугодии 2025 года они принесли компании прибыль в размере 65,7 млн евро, то за аналогичный период этого года привели к чистым убыткам в размере 21,2 млн евро.

Убытки также увеличились из-за роста амортизационных расходов, связанных с расширением авиапарка, и повышения затрат на финансирование.

Что случилось во втором квартале

Во втором квартале этого года доходы airBaltic достигли 250,1 млн евро, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Росту способствовали более высокая доходность билетов, большее число перевезенных пассажиров и рост деятельности ACMI (аренда самолета с пилотами и стюардессами). airBaltic перевезла в своей маршрутной сети 1,41 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем годом ранее, а общее количество выполненных полетов, включая услуги аренды ACMI, выросло на 19,1% — до 27,2 тыс.

Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке создала более сложную среду деятельности и повлияла на рентабельность. Расходы на топливо во втором квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 79,6% и составили EUR 66,1 млн.

При этом из-за инфляции выросли также расходы на персонал, квоты на выбросы углерода и другие виды деятельности.

В результате ограничений на использование воздушного пространства Украины airBaltic была вынуждена использовать более длинные маршруты полетов, а также были прекращены полеты в Тель-Авив и Дубай.

В ответ на более высокие цены на топливо airBaltic пришлось скорректировать емкость летнего сезона, отменив примерно 5,7% от первоначально запланированного графика полетов марта-октября. Совокупное влияние более высоких цен на авиационное топливо на финансовые результаты второго квартала 2026 года составляет около 29,3 млн евро.

Несмотря на рост выручки, более высокие затраты на деятельность негативно сказались на рентабельности компании. Скорректированная в таких условиях прибыль EBITDAR во втором квартале 2026 года составила €27 млн по сравнению с EUR 55,2 млн годом ранее, а показатель чистого убытка достиг EUR 58,1 млн. евро.

Напомним, что авиакомпания сейчас, дабы защититься от кредиторов и избежать банкротства, проходит в американском суде процесс правовой защиты с привлечением новых кредиторов и разработкой плана финансового оздоровления. Чем закончится этот процесс - пока неизвестно.

×
#airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
2
1
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Осенняя листва
Изображение к статье: перчатки на радиаторе
Изображение к статье: ремонт дороги
Изображение к статье: осенние деревья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миндаугас Синкявичюс
В мире
Изображение к статье: Двое вооружённых грабителей устроили в Риме дерзкое ограбление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Охотник с собакой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Преступники взломали системы управления холодильным оборудованием и дистанционно включили нагрев вместо охлаждения.
В мире
Изображение к статье: машины на вантовом мосту
Наша Латвия
Изображение к статье: Генерал Алексус Гринкевич
В мире
3
Изображение к статье: Миндаугас Синкявичюс
В мире
Изображение к статье: Двое вооружённых грабителей устроили в Риме дерзкое ограбление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Охотник с собакой
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео