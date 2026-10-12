В рижском районе Кенгарагс с 14 октября закроют нелегальный переход через железнодорожные пути от станции Яняварты в сторону улицы Крустпилс. Жители опасаются, что после этого дорога на работу и домой будет занимать значительно больше времени, а добираться до 15-го троллейбуса станет сложнее.

Одна из местных жительниц выразила недовольство решением Latvijas dzelzceļš в социальной сети, назвав его очередным «подарком» для жителей района.

«Теперь придётся идти через Южный мост или Даугмале — и как раз в начале зимнего сезона. Пешеходный мост не работает уже как минимум 15 лет. И зачем его восстанавливать, если когда-нибудь через 20 лет в рамках Rail Baltica его всё равно снесут?» — написала женщина.

По её подсчётам, вместо нынешних 20 минут дорога на работу теперь будет занимать почти 50 минут. Она также подчеркнула, что закрытие перехода существенно осложнит передвижение жителей улицы Крустпилс, которые раньше могли быстрее добраться до 15-го троллейбуса.

«Те, кто здесь работает, прекрасно знают, насколько часто задерживается общественный транспорт и сколько времени приходится проводить в пробках. Раньше хотя бы можно было дойти пешком и пересесть на 15-й троллейбус, а теперь такой возможности не будет», — отметила автор публикации.

Она также раскритиковала организацию общественного транспорта в районе, заявив, что при нынешней ситуации добраться до нужного места вовремя становится настоящей лотереей.

Проблема закрытого пешеходного моста на станции Яняварты существует уже много лет. Как ранее рассказывала передача Bez Tabu, жители использовали неофициальный проход через железнодорожные пути, поскольку ближайшие легальные переходы находятся на значительном расстоянии. При этом старый мост планируется снести в рамках проекта Rail Baltica, однако вопрос удобного и безопасного маршрута для местных жителей остаётся актуальным.

Жители также призывают представителей власти – мэра Риги Виестурса Клейнбергса и руководителя комитета по внешнему пространству и мобильности Марту Котелло обратить внимание на проблему.

Проблема закрытого перехода на станции Яняварты тянется уже более десяти лет

Проблема на станции Яняварты не нова. Как рассказывала передача Bez Tabu около трёх лет назад, пешеходный мост на станции был закрыт уже более десяти лет, а жителям не предложили удобной и безопасной альтернативы для пересечения железнодорожных путей. Ближайший легальный переход в сторону центра находился примерно в километре.

Как сообщал телеканал, многие жители, чтобы попасть на сторону улицы Крустпилс, пользовались открытыми служебными воротами и пересекали восемь железнодорожных путей, несмотря на запрет находиться на этой территории. Этим маршрутом пользовались в том числе люди, которые ежедневно ездили на работу и возвращались домой.

Тогда представитель компании Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците подчеркнула, что подобные действия угрожают жизни и здоровью людей, а также безопасности железнодорожного движения. При этом в компании пояснили, что старый пешеходный мост планируется снести в рамках проекта Rail Baltica и построить на его месте новый. На тот момент предполагалось, что ждать этого придётся не менее пяти лет.