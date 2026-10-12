Трёхлетняя Синтия ждёт семью с самого рождения. Одиннадцатилетняя Анна — уже восемь лет, а тринадцатилетний Кирилл — одиннадцать. В Латвии почти тысяча детей нуждаются в семейном окружении, но приёмных семей по-прежнему не хватает.

Привлечь внимание к этой проблеме попыталась кампания «В очереди за семьёй», участники которой установили в центре Риги символическую очередь из стульев с именами детей.

Как сообщает агентство LETA, 12 октября, более тысячи человек заполнили анкету в рамках кампании «Rindā uz ģimeni» («В очереди за семьёй»), организованной Латвийской ассоциацией детских деревень SOS. Анкета помогает оценить возможность стать опекуном, приёмным родителем или усыновителем.

Об итогах кампании рассказала председатель правления ассоциации Илзе Палея на заключительном мероприятии в Риге.

Пустые стулья в центре Риги

Заключительное мероприятие прошло в сквере Бауманя возле памятника Гунару Астре.

Здесь установили символический ряд стульев с именами детей. Рядом с каждым именем указали, сколько времени ребёнок ждёт возможности оказаться в семье.

Например, одиннадцатилетняя Анна ждёт семью восемь лет. Трёхлетняя Синтия — всю свою жизнь. А тринадцатилетний Кирилл надеется обрести семью уже одиннадцать лет.

На стульях разместили QR-код, позволяющий перейти к анкете и оценить собственные возможности помочь детям, которые нуждаются в семейной заботе.

Илзе Палея выразила надежду, что люди услышат послание кампании и кто-то из детей наконец обретёт дом.

Каждый день из семей забирают по три-четыре ребёнка

По словам Палеи, ежедневно в Латвии из семей изымают примерно трёх-четырёх детей.

При этом количества приёмных семей недостаточно, чтобы всем детям, оставшимся без родительской заботы, обеспечить воспитание в семейной среде.

Председатель комитета социальных вопросов Рижской думы Инесе Андерсоне подтвердила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, увеличивается, тогда как количество приёмных семей не растёт, а скорее сокращается.

Она подчеркнула, что поддержка приёмных семей остаётся одним из приоритетов Рижского самоуправления, в том числе при распределении бюджетных средств.

По словам Андерсоне, муниципалитет утроил соответствующую поддержку.

За последние два месяца к системе присоединились шесть новых приёмных семей. Вместе с шестью уже действующими семьями они приняли 14 детей, которые ждали возможности жить в семейном окружении.

Андерсоне отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам и улучшать условия проживания в них, однако семейную любовь ребёнку способна дать только семья.

Она поблагодарила все приёмные семьи Латвии за их труд.

В Риге 200 детей живут в учреждениях опеки

Председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс сообщил, что сейчас в столице около 500 детей находятся на попечении вне родной семьи, в том числе в приёмных семьях.

Из них 200 детей проживают в учреждениях опеки.

Ещё одна проблема — возраст приёмных родителей.

Средний возраст приёмных семей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из ста приёмных семей 28 — это семьи, в которых приёмные родители старше 60 лет.

Красноголовс призвал всех заинтересованных обращаться в центры поддержки или Рижский сиротский суд, чтобы узнать, как стать приёмной семьёй.

Он особо подчеркнул, что первая консультация ни к чему не обязывает и вовсе не означает необходимости немедленно принимать решение.

На мероприятии своим опытом поделилась и одна из приёмных матерей.

Сначала она помогала ребёнку в качестве гостевой семьи, принимая его на определённое время, а позднее решила стать приёмным родителем.

Женщина призналась, что поначалу больше всего переживала из-за собственной готовности и того, как сложатся отношения внутри семьи. Однако на практике всё оказалось не настолько сложно, как представлялось.

По её словам, возникающие трудности семья решает по мере их появления, а при необходимости обращается за помощью в центр поддержки «AIRI vecākiem».

Рига увеличила выплаты приёмным семьям

С 1 июля 2026 года Рижское самоуправление ввело расширенную систему поддержки приёмных семей и опекунов.

Как ранее сообщала координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижской думы Антра Габре, уже в первый месяц новые меры поддержки охватили значительное число семей.

Причём помощь предоставляется не только семьям, проживающим непосредственно в Риге, но и приёмным семьям из других самоуправлений, если в них по решению Рижского сиротского суда помещён ребёнок из столицы.

В июле пособие на содержание ребёнка под опекой было выплачено в отношении 342 детей. Из них 59 детей были младше семи лет, а 283 — в возрасте от семи до 17 лет. Общая сумма выплат составила 23 662 евро.

За первые десять дней августа поступило ещё 26 заявлений на получение этого пособия. В июле пособие за выполнение обязанностей приёмной семьи в новом размере получили 134 семьи. Из них 65 проживают за пределами Риги и ранее не получали такую муниципальную поддержку. Всего на эти выплаты самоуправление направило 114 457 евро.

Интерес к новым мерам сохранился и в августе: за первые десять дней месяца поступило ещё пять заявлений от приёмных семей, проживающих за пределами столицы.

Сколько теперь платят приёмным семьям?

Наиболее существенные изменения касаются пособия за выполнение обязанностей приёмной семьи.

Теперь оно предоставляется всем приёмным семьям, в которых ребёнок размещён по решению Рижского сиротского суда, независимо от задекларированного места жительства родителей.

В 2026 году размер муниципального финансирования составляет 872 евро в месяц. Вместе с государственной выплатой общая сумма поддержки приёмной семьи достигает 1170 евро в месяц. Значительно увеличено и пособие на содержание ребёнка в приёмной семье.

Совокупная государственная и муниципальная выплата составляет 75% установленной в стране минимальной месячной заработной платы — 585 евро в месяц на каждого ребёнка.

В 2026 году муниципальная часть этой суммы составляет:

195 евро в месяц — на ребёнка младше семи лет;

117 евро в месяц — на ребёнка в возрасте от семи до 17 лет.

Сохранено также пособие на приобретение одежды и мягкого инвентаря. Его размер составляет 200 евро в год на ребёнка младше семи лет и 250 евро в год на ребёнка в возрасте от семи до 18 лет.

Какие пособия предусмотрены опекунам?

Уточнены и условия выплаты пособия за выполнение обязанностей опекуна. Если родители ребёнка умерли, опекун получает 50 евро в месяц за уход за одним ребёнком. За каждого следующего ребёнка, а также за ребёнка, родители которого лишены прав опеки, предусмотрено 60 евро в месяц. Важно, что эти пособия назначаются без оценки материального положения человека или семьи.

У приёмных семей право на пособие возникает со дня помещения ребёнка в семью, а у опекунов — со дня подачи заявления. Подать заявление можно лично или в электронном виде, заверив его надёжной электронной подписью и направив в Рижскую социальную службу.

Куда обращаться тем, кто хочет принять ребёнка?

Дополнительную информацию и помощь приёмные семьи и опекуны могут получить в Рижском сиротском суде, а также в пяти центрах поддержки внесемейного ухода:

«Dūja»;

«Tilts»;

«Dzeguzēns»;

«AIRI vecākiem»;

«Plecs».

Эти центры предоставляют необходимую методическую и практическую помощь.

Получение статуса приёмной семьи — строго регламентированный процесс, включающий семь последовательных этапов.

Поэтому специалисты рекомендуют начинать с консультации, чтобы узнать обо всех требованиях и оценить собственную готовность.

Почти тысяча детей всё ещё ждут

Сейчас в Латвии почти тысяча детей ждут возможности оказаться в семье. При этом статус приёмной семьи и право принимать детей имеют только 654 семьи.

Кампания «В очереди за семьёй» показала, что интерес к этой теме существует: более тысячи человек уже заполнили специальную анкету. Однако заполнение анкеты ещё не означает, что человек обязательно станет приёмным родителем или опекуном.

Для детей, чьи имена появились на пустых стульях в центре Риги, время ожидания измеряется не месяцами, а годами. И главный результат кампании будет зависеть от того, сколько заинтересовавшихся людей решатся сделать следующий шаг — пройти подготовку и принять ребёнка в свою семью.