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В Риге потратят 3,27 млн евро на ремонт улиц: где перенесут остановку, уберут парковки и будут работать по ночам 0 326

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дороги
ФОТО: LETA

В октябре в Риге планируется начать масштабное обновление дорожного покрытия и тротуаров на бульваре Узварас, улице Аристида Бриана и улице Мукусалас. Общая стоимость работ превышает 3,27 млн евро. На время ремонта предусмотрены ограничения движения, временное закрытие парковочных мест и перенос остановки общественного транспорта.

В Риге в октябре начнутся работы по обновлению дорожного покрытия и тротуаров сразу на трех улицах. На ремонт бульвара Узварас, улицы Аристида Бриана и улицы Мукусалас предусмотрено в общей сложности более 3,27 млн евро.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Рижское самоуправление, в ходе работ планируется заменить изношенный асфальт, обновить тротуары и бордюры, а также улучшить доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями передвижения.

При этом организация ремонта на каждом участке будет отличаться.

Бульвар Узварас: асфальт будут укладывать по ночам

На бульваре Узварас обновление покрытия запланировано на участке от Каменного моста до улицы Бариню.

В этом году основные работы предполагается провести между улицами Бариню и Слокас. Здесь заменят покрытие тротуаров и бордюры, а также уложат новый асфальт на проезжей части.

Кроме того, на Каменном мосту обновят асфальтобетонное покрытие полосы, отделяющей трамвайные пути от остальной проезжей части.

Если позволит погода, ремонт тротуаров продолжится и на других участках бульвара.

Чтобы уменьшить влияние работ на транспортное движение, асфальтирование планируется проводить в ночное время.

Во время ремонта тротуаров пешеходам придется пользоваться противоположной стороной улицы.

Стоимость работ на бульваре Узварас составляет 1 069 752 евро.

Улица Аристида Бриана: ограничения парковки и перенос остановки

На улице Аристида Бриана ремонт пройдет на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Миера. Работы начнутся со стороны домов с четными номерами. Здесь поэтапно заменят покрытие тротуаров и бордюры.

На время ремонта будут введены ограничения движения, а часть парковочных мест станет недоступной. Кроме того, временно перенесут остановку общественного транспорта. Информацию о ее новом расположении разместят непосредственно на остановке.

Чтобы пешеходам не приходилось обходить большие строительные участки, ремонт тротуаров будут проводить поэтапно — отрезками примерно по 100–130 метров. Там, где проход по тротуару окажется невозможным, оборудуют специальный огражденный коридор для пешеходов.

На обновление улицы Аристида Бриана выделено 655 340 евро.

Улица Мукусалас: новый асфальт и доступная среда

Самый дорогой из трех проектов предусмотрен на улице Мукусалас. Его стоимость составляет 1 549 057 евро. Ремонт затронет участок от Каменного моста до транспортной развязки с круговым движением на улице Мукусалас. Здесь планируется заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Отдельное внимание уделят доступности городской среды. В необходимых местах оборудуют пониженные бордюры и уложат тактильную плитку, облегчающую передвижение людям с нарушениями зрения.

Точное место начала работ пока уточняется. О первом ремонтируемом участке и связанных с ним изменениях движения Рижское самоуправление обещает сообщить дополнительно.

Что важно знать водителям и пешеходам

На всех трех объектах во время строительных работ возможны временные ограничения движения и передвижения пешеходов.

Самоуправление призывает жителей следить за временными дорожными знаками и учитывать изменения при планировании маршрутов. Особенно это касается водителей, привыкших парковаться на улице Аристида Бриана, и пассажиров общественного транспорта, пользующихся остановкой на ремонтируемом участке.

Общая стоимость трех проектов составляет 3 274 149 евро. При этом сроки завершения всех работ в опубликованной информации не уточняются.

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#парковки #ремонт улиц #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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