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Вантовый мост полностью закроют только на время замены вант — мэр Риги 0 197

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: машины на вантовом мосту

Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma рассказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»). Полностью мост закроют только на время замены вант, пишет LSM+.

Вантовый мост полностью закроют только на время замены вант — мэр Риги

Во время ремонтных работ Вантовый мост по-прежнему будет открыт для движения — в каждом направлении будет открыта как минимум одна полоса. Исключением станет период замены вант, рассказал Клейнбергс.

В то же время он не стал отрицать, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту.

«Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрёстков на время ремонтных работ», — пояснил мэр.

Клейнбергс сообщил, что Latvijas Valsts ceļi уже готовит закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года.

«Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется», — отметил Клейнбергс. Временный мост после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки.

В конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в системе электронных закупок. В объединение входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs «Vektors T».

В этом году на ремонт Вантового моста потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, а в 2028 году — до 35,76 млн евро.

Общая протяженность Вантового моста составляет 593,6 метра, высота пилона — 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части моста, замену вант и создание отдельных зон передвижения для пешеходов и велосипедистов.

Временный мост будет стоить еще примерно 20 миллионов евро. Однако, сейчас еще неясно, кто и в каком объеме будет его финансировать.

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#ремонт #Латвия #транспорт #строительство #инфраструктура #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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