До воскресенья, 18 октября, в Риге, Юрмале, а также в краях Кекава и Олайне пройдут запланированные учения 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе. В ходе учений земессарги и военнослужащие будут совершенствовать навыки обороны и укрепления всеобъемлющей устойчивости государства в гражданской среде.

Во время отработки выполнения задач в повседневных условиях участники учений будут одеты в гражданскую одежду без военных опознавательных знаков.

Учения пройдут без использования учебных боеприпасов и не повлияют на повседневную жизнь или безопасность жителей, сообщает агентство LETA.

Земессарги будут развивать способность маневрировать и координировать действия друг с другом на сложной местности, обеспечивая высокую оперативность без централизованной инфраструктуры. Во время учений будут совершенствоваться навыки поддержания альтернативных каналов связи и использования рассредоточенных пунктов снабжения для преодоления затяжного кризиса.