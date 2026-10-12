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Всю эту неделю Земессарги будут отрабатывать навыки в городе в гражданской одежде 3 386

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: учения

До воскресенья, 18 октября, в Риге, Юрмале, а также в краях Кекава и Олайне пройдут запланированные учения 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе. В ходе учений земессарги и военнослужащие будут совершенствовать навыки обороны и укрепления всеобъемлющей устойчивости государства в гражданской среде.

Во время отработки выполнения задач в повседневных условиях участники учений будут одеты в гражданскую одежду без военных опознавательных знаков.

Учения пройдут без использования учебных боеприпасов и не повлияют на повседневную жизнь или безопасность жителей, сообщает агентство LETA.

Земессарги будут развивать способность маневрировать и координировать действия друг с другом на сложной местности, обеспечивая высокую оперативность без централизованной инфраструктуры. Во время учений будут совершенствоваться навыки поддержания альтернативных каналов связи и использования рассредоточенных пунктов снабжения для преодоления затяжного кризиса.

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#Земессардзе #Латвия #безопасность #гражданская оборона #обучение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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