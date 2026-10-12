Янис столкнулся с тем, что такой, казалось бы, простой и правильный жест на самом деле для кого-то оказывается совершенно неправильным — на улицах Риги он на мгновение заехал в полосу общественного транспорта, чтобы пропустить пожарную машину, которая стремительно приближалась, но в итоге за это ему пришлось заплатить штраф. Произошедшее также зафиксировано на видео.

Водитель микроавтобуса Янис делится случившимся: “Чтобы пожарные могли безопасно и беспрепятственно проехать мимо, я заехал в полосу общественного транспорта. Не для того, чтобы объехать пробку, получить какое-то преимущество или нарушить правила ради собственного удобства. Моя единственная цель была — освободить дорогу тем, кто, возможно, в тот момент спешил спасать человеческие жизни!”

Но каков результат? “Муниципальная полиция назначила мне денежный штраф. Административный суд оставил это решение без изменений.

То есть, несмотря на мои добрые намерения и обстоятельства ситуации, я был наказан. У меня возникает совершенно простой вопрос: неужели в нашей стране формальное соблюдение правил важнее здравого смысла и желания помочь оперативному транспорту? Я не считаю, что добрые намерения автоматически освобождают от ответственности. Но разве в таких ситуациях не следовало бы оценивать и то, ПОЧЕМУ водитель совершил конкретный манёвр?”

Водитель с грустью признаёт, что хороший поступок и желание помочь не всегда защищают от наказания, поэтому он хочет предупредить других водителей.

“Уважаемые водители, будьте внимательны! Даже если вы хотите помочь пожарным, скорой помощи или полиции, оценивайте каждый манёвр. Как оказывается, даже за такие действия может прийтись заплатить штраф. Печально, что после такого опыта у человека возникает вопрос — в следующий раз поступать по совести или бояться штрафа? Такого ли отношения мы ждём от государственных учреждений своей страны?”

Этим видео, приложенным к статье, Янис поделился и в социальных сетях, где реакции людей, однако, не являются однозначными.

Многие согласны, что ситуация абсурдна: “Глупость полнейшая! Я каждый раз задумывался в ситуациях, когда стоишь на красный, а сзади едет оперативный транспорт с включёнными синими маячками и звуковым сигналом. Могу ли я въехать на перекрёсток, чтобы дать возможность оперативному транспорту проехать и продолжить путь? Как оказывается, нельзя, меня оштрафуют, если поблизости будет полиция. Ну что ж, впредь так и придётся делать — ждать зелёного света вместе с оперативным транспортом…”

Ещё кто-то указывает, что Янис поступил правильно: “Ты поступил совершенно правильно, чёрт с этим штрафом. Посмотри на ситуацию под другим углом. Твоё действие помогло сэкономить время спасателей, которое они проводят в пути, и спасло тех, кого нужно спасать, а эти евро считай, что ты пожертвовал системе, у которой дефицит.”

Не обходится, однако, и без мнений о том, что, рассматривая конкретное видео, создаётся впечатление, что не было необходимости заезжать в полосу общественного транспорта: “Как видно на видео, в этом случае не было никаких оснований ехать по полосе общественного транспорта. Там три полосы движения в одном направлении. Ты ехал по средней полосе и оперативному транспорту не мешал.”

И: “Есть 3 полосы, и пожарная машина летит по внутренней полосе, где ей освобождают дорогу, зачем вам было перестраиваться из средней полосы в автобусную?? Если бы держались своей полосы, вы бы никак не задержали пожарных, потому что у них и так уже свободная дорога! Просто не надо слишком усердствовать с пропуском оперативных служб, и не пришлось бы платить штрафик.”

Янис остаётся при своём. Он благодарит комментаторов, но не скрывает, что, оказавшись ещё раз в похожей ситуации, скорее всего, поступил бы так же: “Несмотря на полученный штраф и решение суда, могу сказать откровенно — если бы я ещё раз оказался в идентичной ситуации, скорее всего, поступил бы точно так же. Не потому, что не уважаю правила дорожного движения, а потому, что для меня важны безопасность и жизни людей. Мой манёвр был ясным сигналом водителю пожарной машины — я вас вижу, я вас пропускаю, дорога свободна! Я не хочу, чтобы водителю оперативного транспортного средства приходилось гадать, вижу ли я его и что буду делать в следующую секунду. Конечно, и в такой ситуации нужно действовать безопасно и обдуманно.”