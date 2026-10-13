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Бесплатно, но на поводке: новые правила для собак вызвали протест в Риге 0 458

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

В повестку дня заседания Рижской думы в среду, 14 октября, включен проект правил "Обязательные правила содержания домашних (комнатных) животных", который, среди прочего, предусматривает отказ от муниципальной пошлины за содержание животного в Риге.

Участники меморандума о сотрудничестве латвийских приютов для животных, организаций защиты животных и волонтеров направили письмо депутатам Рижской думы с призывом голосовать против нового проекта правил содержания животных в его нынешней редакции и вернуть его на переработку в комитет по жилищным вопросам и окружающей среде.

По данным Службы поддержки села, на 10 октября этого года в Риге было зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от пошлины могли бы составить от 300 000 до 400 000 евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование приютов для животных, площадки для выгула собак и другие мероприятия по обеспечению благополучия животных.

Если самоуправление откажется от этой пошлины, соответствующие расходы придется покрывать из общего бюджета за счет средств, которые необходимы на образование, социальную сферу, культуру и другие функции.

Прежние правила предусматривали для стерилизованных собак 50%-ную скидку на пошлину за содержание. С отменой пошлины этот финансовый стимул исчезнет, поэтому необходимо предусмотреть альтернативные меры для поощрения стерилизации и ответственного содержания животных.

При действующих правилах у владельцев собак была возможность гулять с собаками без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Участники меморандума возражают против ограничений, которые запретят собакам бегать без поводка за пределами специально оборудованных площадок. Свободное движение и исследование окружающей среды важны для физического и ментального здоровья собак. Неуставшая и несоциализированная собака в общественных местах проявляет страх и агрессию, чего хочет избежать все общество, а не только владельцы собак, предупреждают защитники животных.

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#Рига #животные #пошлина #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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