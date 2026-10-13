В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, констатировал сегодня после заседания правительства премьер-министр Андрис Кулбергс, который еще недавно критиковал ответственное предприятие "LatRailNet" за медлительность в установлении существенно более высоких тарифов.

Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский союз (ЕС).

"Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски", - сказал Кулбергс.

Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии - США, Швейцарии, Японии. "Именно они, крупнейшие корпорации в мире, покупают это зерно", - сказал премьер. Эти страны покупают зерно и у фермеров в Балтии, добавил он.

Сегодня члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. По словам Кулбергса, Литва в настоящее время вовлечена в судебное разбирательство по аналогичному делу на 12 миллиардов евро. Вероятнее всего, Литве еще в этом году придется заплатить по этому иску 450 миллионов евро.

Он сказал, что хочет "выложить на стол" все эти примеры в Брюсселе, чтобы можно было говорить об общем запрете ЕС.

Кулбергс признал, что ранее не было информации о том, во сколько могут обойтись такие судебные разбирательства. Премьер подчеркнул, что он должен оценить риск, который такие иски могут нанести государственному бюджету, и, если придется платить, то вопрос в том, где будут отняты средства из госбюджета.