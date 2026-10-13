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CSDD завалили требованиями о компенсациях. Есть даже просьбы о миллионных выплатах! 7 1578

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интернет-страничка CSDD

Интернет-страничка CSDD

ФОТО: LETA

Представитель CSDD предлагает... успокоиться и выдохнуть.

Еще летом из баз данных CSDD произошла масштабная утечка персональныз данных клиентов этого учреждения. Спустя несколько месяцев в CSDD все еще продолжают поступать письма, в том числе завизированные и электронной подписью, с требованием выплатить компенсацию. Как сообщает сегодня вечером канал ТВ-3, уже поступило порядка 10 тысяч заявлений - чаще всего просят компенсацию в размере 10 тысяч, но есть и требования о миллионных компенсациях.

Представитель CSDD в разговоре с ТВ-3 призвал народ "успокоиться и выдохнуть". По крайней мере пока ничего CSDD платить не собирается. Тем более, что Инспекция защиты данных все еще продолжает проверку всех обстоятельств утечки данных.

Адвокат Линда Саране-Ренеслаце в телеинтервью пояснила, что одного факта утечки данных для выплаты компенсации недостаточно - если дело дойдет до суда, то нужно будет представить доказательства реального ущерба. Если речь идет об эмоциональных переживаниях, то негативные последствия для здоровья от новости об утечке личных данных тоже нужно будет доказать при помощи врачебной экспертизы.

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#адвокат #CSDD
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Эдуард Эльдаров
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