В строительство открытого спортивного комплекса возле Рижской польской средней школы имени Иты Козакевич вложено почти миллион евро.

Средства выделили Рижское самоуправление и Фонд Яна Ольшевского «Помощь полякам на Востоке», сообщили в самоуправлении.

Общая стоимость проекта составила около 916 523 евро. Из этой суммы 833 125 евро предоставил фонд, а софинансирование Рижского самоуправления составило 83 525 евро.

На территории спортивного комплекса оборудованы сектор для прыжков в длину, беговая дорожка, зона уличных тренажеров, стена для боулдеринга — одного из видов спортивного скалолазания, а также гимнастические и игровые площадки для дошкольников разных возрастов.

Проект реализован в течение двух лет. За его осуществление отвечали Рижская польская средняя школа имени Иты Козакевич и Департамент собственности Рижского самоуправления.

Напомним, что Рижская польская средняя школа была основана в 1991 году. В состав учебного заведения входят дошкольное отделение, основная и средняя школы. В настоящее время здесь обучается 441 ребенок.

Фонд «Помощь полякам на Востоке» был создан бывшим премьер-министром Польши Яном Ольшевским после его ухода из активной политики. Организация оказывает поддержку польским общинам, проживающим за пределами Польши.