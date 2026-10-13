За тяжкие экологические преступления теперь можно получить от 8 до 10, а в отдельных случаях - до 12 лет лишения свободы, но как новые нормы будут работать на практике, покажет время.

Еще недавно землепользователи опасались, что уголовное дело против них могут завести даже при наличии всех необходимых разрешений. Эти опасения удалось частично развеять, но не устранить полностью в процессе принятия Сеймом поправок к уголовному закону, вызвавшим острые споры между землепользователями и экологическими организациями. Изменения ужесточают наказания за тяжкие экологические преступления и уточняют, за какие нарушения грозит уголовная ответственность. Речь идет о загрязнении окружающей среды и моря, незаконном обращении с опасными веществами, нарушении правил обращения с отходами и других действиях, наносящих природе значительный ущерб.

Уголовное наказание также предусмотрено за умышленное внедрение и распространение чужеродных инвазивных видов, проведение работ без обязательной оценки воздействия на окружающую среду, уничтожение особо охраняемых видов и мест их обитания, а также незаконную продажу в крупных объемах определенной сельскохозяйственной и лесной продукции, сообщает Сейм.

"Компромисс из компромиссов", - так охарактеризовал поправки председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис. По его словам, обсуждение сопровождалось бурными спорами. Экологические организации опасались, что разрешение на хозяйственную деятельность позволит обходить природоохранные законы и избегать наказания даже за серьезный ущерб охраняемым видам и природным территориям.

Фермеры и лесопромышленники, напротив, предупреждали, что под уголовное преследование могут попасть даже те, кто работает по всем правилам. "В итоге стороны пришли к своеобразному компромиссу, хотя претензий к нему у всех хватает", - отметил Гутманис. Он также выразил недоумение по поводу строгости наказаний, предусмотренных директивой ЕС, указав, что обоснованность санкций за отдельные нарушения не всегда очевидна. При этом обсуждение поправок в юридической комиссии Сейма помогло снять опасения, что уголовное наказание будет грозить за случайный и незначительный вред природе.