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Европа оборудует бомбоубежища в Латвии. Где именно? 0 142

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бомбоубежище

До 2031 года в укрепление гражданской обороны и устойчивости латвийского общества будет вложено 50,89 млн. евро, сообщили в Министерстве по делам умного управления и регионального развития.

Инвестиции предназначены для развития сети убежищ, обеспечения непрерывности критически важных услуг и повышения готовности населения к кризисным ситуациям. Приоритетная поддержка будет оказана больницам, для которых в условиях кризиса особенно важно сохранить способность непрерывно оказывать неотложную медицинскую помощь.

В рамках программы "Местное развитие и устойчивость" планируется приспособить под нужды убежищ помещения площадью 80 805 квадратных метров, обеспечив возможность укрыться как минимум 107 630 жителям.

Также предусмотрено установить 35 электрогенераторов в больницах и государственных центрах социального ухода, чтобы в случае перебоев с электроснабжением обеспечить непрерывность критически важных услуг.

Система раннего оповещения будет усовершенствована путем установки 50 новых сирен тревоги.

Меры будут реализованы в сотрудничестве с самоуправлениями, больницами, государственными центрами социального ухода и библиотеками.

Общее финансирование программы составляет 50,89 млн евро, из которых 43,3 млн евро обеспечивают Исландия, Лихтенштейн и Норвегия посредством грантов ЕЭЗ, а 7,59 млн евро составляет софинансирование из государственного бюджета Латвии.

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#медицина #инвестиции #Латвия #безопасность #гражданская оборона #финансирование #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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