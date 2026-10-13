До 2031 года в укрепление гражданской обороны и устойчивости латвийского общества будет вложено 50,89 млн. евро, сообщили в Министерстве по делам умного управления и регионального развития.

Инвестиции предназначены для развития сети убежищ, обеспечения непрерывности критически важных услуг и повышения готовности населения к кризисным ситуациям. Приоритетная поддержка будет оказана больницам, для которых в условиях кризиса особенно важно сохранить способность непрерывно оказывать неотложную медицинскую помощь.

В рамках программы "Местное развитие и устойчивость" планируется приспособить под нужды убежищ помещения площадью 80 805 квадратных метров, обеспечив возможность укрыться как минимум 107 630 жителям.

Также предусмотрено установить 35 электрогенераторов в больницах и государственных центрах социального ухода, чтобы в случае перебоев с электроснабжением обеспечить непрерывность критически важных услуг.

Система раннего оповещения будет усовершенствована путем установки 50 новых сирен тревоги.

Меры будут реализованы в сотрудничестве с самоуправлениями, больницами, государственными центрами социального ухода и библиотеками.

Общее финансирование программы составляет 50,89 млн евро, из которых 43,3 млн евро обеспечивают Исландия, Лихтенштейн и Норвегия посредством грантов ЕЭЗ, а 7,59 млн евро составляет софинансирование из государственного бюджета Латвии.