Жители Риги оценили качество жизни в своих районах, и результаты оказались неожиданно позитивными: столица получила самый высокий показатель за последние семь лет. Однако далеко не везде рижане одинаково довольны условиями жизни. Исследование показало, какие районы считаются наиболее комфортными, что в городе изменилось к лучшему и какие проблемы власти до сих пор не решили.

Согласно результатам опроса, проведённого компанией Latvijas Fakti, в 2026 году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий результат с начала измерений в 2019 году.

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,9 пункта. Причём положительные изменения зафиксированы по трём четвертям оцениваемых направлений.

Межапарк оказался впереди всех

Самый высокий индекс качества жизни среди районов Риги зафиксирован в Межапарке — 84,2 балла.

Следом расположились Дрейлини, Милгравис, Биерини, Берги, Чиекуркалнс, Скансте, Торнякалнс, Иманта, Дзирциемс, Старый город и Браса.

При составлении индекса исследователи учитывали ответы жителей на вопросы о ситуации в их районах по 16 направлениям. Оценивались безопасность, окружающая среда, транспорт, возможности для отдыха и другие составляющие повседневной жизни.

По сравнению с исследованием 2025 года большинство показателей улучшилось.

85% рижан довольны жизнью в столице

Несмотря на многочисленные жалобы на городские проблемы, подавляющее большинство опрошенных положительно оценивают жизнь и работу в Риге.

Довольными оказались 85% респондентов.

При этом 71% жителей чувствуют свою принадлежность к району, в котором проживают, а 69% ощущают связь с Ригой в целом.

Оценка работы городского самоуправления с 2021 года существенно не изменилась.

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхолцс считает результаты исследования положительными.

По его словам, жители всё лучше оценивают условия жизни в столице, что подтверждается рекордным за последние семь лет индексом качества городской среды.

Особенно заметным он назвал рост удовлетворённости деловой активностью в районах: за год соответствующий показатель увеличился сразу на 10 процентных пунктов.

Вместе с тем Бергхолцс признал, что некоторые проблемы требуют более активных действий со стороны самоуправления. В первую очередь это доступность жилья, реновация зданий и благоустройство внутренних дворов.

Ремонт улиц заметили, но транспорт по-прежнему раздражает

Одним из наиболее заметных улучшений жители назвали состояние транспортной инфраструктуры и ремонт улиц.

Положительные изменения в этой сфере отметили 60% участников опроса.

Рижане также обратили внимание на развитие велосипедной инфраструктуры, благоустройство парков и зелёных зон, озеленение города, проведение мероприятий и праздников, строительство и ремонт мостов и путепроводов.

Однако транспортная ситуация остаётся одной из главных проблем столицы.

Несмотря на проведённые работы, 55% опрошенных считают, что качество транспортной инфраструктуры по-прежнему требует внимания городских властей.

В то же время состояние тротуаров, пешеходных дорожек и переходов жители стали оценивать лучше. Довольны ими 67% рижан — на 5 процентных пунктов больше, чем год назад.

Среди велосипедистов 72% положительно оценивают возможности передвижения по городу. За год этот показатель вырос на 8 процентных пунктов.

Увеличилось и число тех, кто регулярно пользуется велосипедом. Не реже одного раза в неделю на нём ездят 23% опрошенных — на 4 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Рижане стали чувствовать себя безопаснее

Одни из самых высоких оценок в исследовании получили личная безопасность и безопасность жилья.

Этими аспектами довольны 85% участников опроса.

Безопасность непосредственно в своём районе положительно оценивают 79% рижан. За год показатель вырос на 6 процентных пунктов.

Улучшились и оценки окружающей среды.

Уровнем шума в ночное время довольны 82% жителей, что на 8 процентных пунктов больше, чем год назад. Дневной уровень шума устраивает 77% опрошенных — на 5 процентных пунктов больше.

Чистоту территории и качество воздуха положительно оценивают 80% респондентов.

Парки и зелёные зоны — среди главных преимуществ Риги

Количество и качество парков, скверов и зелёных зон устраивает 84% жителей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4 процентных пункта.

Благоустройство общественных пространств для отдыха положительно оценивают 76% опрошенных.

Столько же рижан довольны удобством этих территорий для повседневных нужд.

Таким образом, зелёные зоны и общественные пространства остаются одними из наиболее высоко оцениваемых составляющих городской среды.

Спорт и образование стали доступнее

Улучшились оценки возможностей для дополнительного образования, творчества и занятий спортом.

Возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных — на 6 процентных пунктов больше, чем год назад.

Доступность муниципального общего образования положительно оценивают 74% жителей.

Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своём районе устраивают 75% респондентов. За год этот показатель вырос на 7 процентных пунктов.

Автомобиль или общественный транспорт: на чём ездят рижане

Несмотря на развитие велосипедной инфраструктуры, главными способами передвижения по столице остаются личный автомобиль и общественный транспорт.

Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуется 61% участников исследования.

Для 42% рижан машина является основным средством передвижения в рабочие дни.

Общественным транспортом хотя бы раз в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остаётся главным способом передвижения по городу в будни.

Доступность и качество общественного транспорта положительно оценивают более трёх четвертей опрошенных.

Однако 8% респондентов считают, что самоуправлению необходимо в первую очередь улучшить маршруты, расписание движения и ночное транспортное сообщение.

Главные проблемы — жильё, парковки и дворы

Несмотря на общий рост удовлетворённости городской средой, жилищные вопросы остаются среди наиболее острых.

Жители по-прежнему невысоко оценивают доступность и качество жилья.

Среди проблем, требующих решения, названы нехватка доступного жилья, недостаточное благоустройство внутренних дворов, дефицит парковочных мест, а также необходимость реновации и утепления многоквартирных домов.

Именно эти направления, наряду с транспортной инфраструктурой, требуют дальнейшей работы городских властей.

Рижане хотят больше влиять на развитие города

Самый заметный рост за год зафиксирован в оценке деловой активности в районах.

Этот показатель увеличился на 10 процентных пунктов и достиг 58%.

Улучшились также оценки доступности информации и возможностей участвовать в городских процессах. Оба показателя достигли максимальных значений с 2019 года.

Жители стали выше оценивать возможность участвовать в планировании развития столицы и принятии решений. Кроме того, всё больше рижан включаются в общественную жизнь своих районов.

Результаты опроса показывают, что рижане стали заметно выше оценивать качество городской среды. Особенно положительно воспринимаются безопасность, парки, общественные пространства и возможности для активного отдыха.

Но высокий общий индекс не означает, что все проблемы решены. Доступность жилья, состояние дворов, нехватка парковок и качество транспортной инфраструктуры по-прежнему вызывают недовольство.

Межапарк возглавил рейтинг качества жизни, однако главный вопрос для городских властей теперь заключается в том, как сделать столь же комфортными и остальные районы Риги.