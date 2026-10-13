Святого Михаила называли Соломенным, потому что в этот день принято было менять соломенные постели. А еще считается, что накануне Покрова (14 октября 2026 года) по улицам бродит нечистая сила, поэтому нужно быть аккуратным.

О чем вспоминают в Церкви 13 октября 2026 года

Михаил. Точно неизвестно его происхождение. Одни источники утверждают, что он был родом из Сирии, вторые, что был из Сербии, третьи говорят, что из Болгарии. Зато точно понятно, что в 988 году он по поручению патриарха Николая II отправился в Корсунь чтобы крестить князя Владимира. Затем он вместе со свитой новокрещеного поехал в Киев с задачей крестить весь народ русский. Там он стал первым в истории митрополитом Киевским. Он крестил в Днепре бояр, княжеское семейство и жителей города. А потом постепенно и весь народ русский. На берегу Днепра им была произнесена первая проповедь, он отслужил первое на русской земле богослужение и благословил строительство в Киеве Десятинного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Митрополит Михаил стал правой рукой и прекрасным помощником князя Владимира в принесении христианства на Русь.

Он без устали обходил земли русские, проповедуя Евангелие, проводя обряды крещения и поучая новокрещеных. В 991 году он пришел с проповедью в Ростов Великий. Там он основал церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а епископом поставил Феодора Грека. Он основывал храмы и духовные училища, учил будущих священников. Для прибывших с ним из Царьграда монахов был построен Киево-Межигородский монастырь. Построен еще один монастырь для новых монахов — Киево-Златоверхо-Михайловский. Около 991 года он скончался, его похоронили в той самой киевской Десятинной церкви, что была им основана несколькими годами ранее. А позднее его мощи перенесли в Киево-Печерский монастырь.

Григорий. Будущий святой происходил из дворянского рода Лопотовых и родился в XIV веке в Гатчине Костромской губернии. К 15-летию ему подыскали невесту, но тут родители скоропостижно скончались. Тогда юноша раздал свое наследство бедным, а сам ушел в монастырь Пресвятой Богородицы, который располагался на берегу Галичского озера.

Юность и знатность заставили игумена сперва усомниться в серьезности намерений юноши. Он отдал молодого монаха в послушание опытнейшему старцу. Но Григорий неизменно служил с глубоким смирением. Потом уже к самому Григорию потянулись просители за благословением и советами. А галичский князь просил его стать крестными своих детей. Вся эта известность была неприятна монаху, и он отправился в Ростов для поклонения мощам святителя Леонтия, а потом там и остался, поселившись в обители преподобного Аврамия. Вскоре иноки Спасского (Яковлевческого) монастыря просили дать им Григория в настоятели. Тот не хотел такого места, но все же целых два года возглавлял монастырь. И потом только удалился в Вологодские леса, став отшельником.

В Сосновецкой пустыни он познакомился с Дионисием Глушицким, а потом по внушению Господа вместе с ним основал монастырь. С крестом на плечах перешел он реку Пельмешу и водрузи его в лесной чаще, в месте, которое указали ему свыше. Вскоре на место строительства обители потянулись будущие иноки. Монастырь был известен в свое время и процветал. Григорий активно участвовал в делах политики, мудрыми советами помогая князьям. По его совету князь галичский Юрий отдал обратно ранее отнятое у князя Василия Московское княжество. Также он помог сыну Юрия Дмитрию Шемяке решить вопрос с Вологдой. Григорий после смерти был погребен в основанном им монастыре.

Смысл праздника

В этот день вспоминают двух святых, сыгравших очень важную роль в становлении русского православия.

Народные приметы погоды

Морозные узоры на стекле — к холодам.

Луна прячется в тумане — к плохой погоде.

Что можно делать 13 октября 2026 года

Отличный день, чтобы купить новые подушки, одеяла, сменить постельное белье.

День надо провести спокойно.

Обязательно искупать детей.

Выбросьте старую обувь.

Что нельзя делать 13 октября 2026 года