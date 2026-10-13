13 октября 2026 года чтят первого митрополита Киевского Михаила и основателя Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря преподобного Григория.
Святого Михаила называли Соломенным, потому что в этот день принято было менять соломенные постели. А еще считается, что накануне Покрова (14 октября 2026 года) по улицам бродит нечистая сила, поэтому нужно быть аккуратным.
О чем вспоминают в Церкви 13 октября 2026 года
- Михаил. Точно неизвестно его происхождение. Одни источники утверждают, что он был родом из Сирии, вторые, что был из Сербии, третьи говорят, что из Болгарии. Зато точно понятно, что в 988 году он по поручению патриарха Николая II отправился в Корсунь чтобы крестить князя Владимира. Затем он вместе со свитой новокрещеного поехал в Киев с задачей крестить весь народ русский. Там он стал первым в истории митрополитом Киевским. Он крестил в Днепре бояр, княжеское семейство и жителей города. А потом постепенно и весь народ русский. На берегу Днепра им была произнесена первая проповедь, он отслужил первое на русской земле богослужение и благословил строительство в Киеве Десятинного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Митрополит Михаил стал правой рукой и прекрасным помощником князя Владимира в принесении христианства на Русь.
Он без устали обходил земли русские, проповедуя Евангелие, проводя обряды крещения и поучая новокрещеных. В 991 году он пришел с проповедью в Ростов Великий. Там он основал церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а епископом поставил Феодора Грека. Он основывал храмы и духовные училища, учил будущих священников. Для прибывших с ним из Царьграда монахов был построен Киево-Межигородский монастырь. Построен еще один монастырь для новых монахов — Киево-Златоверхо-Михайловский. Около 991 года он скончался, его похоронили в той самой киевской Десятинной церкви, что была им основана несколькими годами ранее. А позднее его мощи перенесли в Киево-Печерский монастырь.
- Григорий. Будущий святой происходил из дворянского рода Лопотовых и родился в XIV веке в Гатчине Костромской губернии. К 15-летию ему подыскали невесту, но тут родители скоропостижно скончались. Тогда юноша раздал свое наследство бедным, а сам ушел в монастырь Пресвятой Богородицы, который располагался на берегу Галичского озера.
Юность и знатность заставили игумена сперва усомниться в серьезности намерений юноши. Он отдал молодого монаха в послушание опытнейшему старцу. Но Григорий неизменно служил с глубоким смирением. Потом уже к самому Григорию потянулись просители за благословением и советами. А галичский князь просил его стать крестными своих детей. Вся эта известность была неприятна монаху, и он отправился в Ростов для поклонения мощам святителя Леонтия, а потом там и остался, поселившись в обители преподобного Аврамия. Вскоре иноки Спасского (Яковлевческого) монастыря просили дать им Григория в настоятели. Тот не хотел такого места, но все же целых два года возглавлял монастырь. И потом только удалился в Вологодские леса, став отшельником.
В Сосновецкой пустыни он познакомился с Дионисием Глушицким, а потом по внушению Господа вместе с ним основал монастырь. С крестом на плечах перешел он реку Пельмешу и водрузи его в лесной чаще, в месте, которое указали ему свыше. Вскоре на место строительства обители потянулись будущие иноки. Монастырь был известен в свое время и процветал. Григорий активно участвовал в делах политики, мудрыми советами помогая князьям. По его совету князь галичский Юрий отдал обратно ранее отнятое у князя Василия Московское княжество. Также он помог сыну Юрия Дмитрию Шемяке решить вопрос с Вологдой. Григорий после смерти был погребен в основанном им монастыре.
Смысл праздника
В этот день вспоминают двух святых, сыгравших очень важную роль в становлении русского православия.
Народные приметы погоды
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Морозные узоры на стекле — к холодам.
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Луна прячется в тумане — к плохой погоде.
Что можно делать 13 октября 2026 года
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Отличный день, чтобы купить новые подушки, одеяла, сменить постельное белье.
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День надо провести спокойно.
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Обязательно искупать детей.
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Выбросьте старую обувь.
Что нельзя делать 13 октября 2026 года
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Нельзя подбирать сучья и корни.
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Нельзя пускать в дом незнакомых людей.
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Не принимайте подарки.
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