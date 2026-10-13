Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает киноиндустрии с 2028 года один миллион евро, но в настоящее время неясно, из каких источников обеспечить это финансирование.

Как заявил премьер, который во вторник в Кабинете министров встретился с представителями индустрии, к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которое выделяется без конкурса. Кулбергс добавил, что так больше продолжаться не будет.

В настоящее время достигнута договоренность о том, что киноиндустрии будет предложена ясная модель финансирования, на которую индустрия сможет рассчитывать. Премьер подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без денег.

Кулбергс сказал, что один блок вопросов касается созданного в Латвии контента, а второй - как успешнее привлекать представителей зарубежной индустрии для съемок фильмов в Латвии. Он привел пример, что Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, но есть еще и другие налоги и расходы. По мнению премьера, это неправильно, и Латвия в этой сфере не может конкурировать с Литвой и Эстонией.

Отвечая на вопросы журналистов, Кулбергс сказал, что ему как премьер-министру нужно смотреть шире, чем на одну отрасль. Для него также важно, что партнеры готовы вкладывать в Латвию. Премьер пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей намного больше, чем выгоды для одной лишь киноиндустрии от планируемого налога на стриминговые платформы.

По словам режиссера и продюсера Матисса Кажи, представители латвийской киноиндустрии обосновали, почему необходим налог на стриминговые платформы - местная индустрия в европейском контексте является одной из наименее дотируемых и поддерживаемых со стороны государства, поэтому любое дополнительное финансирование важно.

Режиссер, ссылаясь на разговор с премьер-министром, сказал, что объяснение премьера заключалось в том, что сейчас не подходящий момент, и обстоятельства, связанные со стратегическими партнерами, - это то, что в настоящее время не позволяет ввести это регулирование, поэтому речь идет о дополнительном финансировании в размере миллиона евро.

"Как временное решение это приемлемо, но мы продолжим настаивать на принятии регулирования. В следующем году планируется вернуться к этому разговору", - сказал журналистам Кажа.