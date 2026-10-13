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Готовьтесь: латвийских водителей ждет рост цен на зимние шины 0 361

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимние шины

Зимние шины

Сейчас рост цен в первую очередь коснется именно шин бюджетного класса, но это крупнейший сегмент на латвийском рынке.

"Тем водителям, которые на предстоящий сезон хотят приобрести новый комплект шин, следует считаться с существенным ростом цен и другими проблемами", - сообщает сегодня Латвийское радио.

Водителям, желавшим этой зимой купить для машины новый комплект шин, следует учесть, что кошельки придется развернуть шире — летом вступили в силу антидемпинговые тарифы Евросоюза на шины, произведенные в Китае.

Для компаний, сотрудничавших со следователями Еврокомиссии, применен тариф в 24,4%, а для тех, кто не сотрудничал, тариф составляет 45,3%.

Министерство иностранных дел (МИД) пояснило, что тарифы применены, так как китайские компании длительное время и искусственно поддерживали более низкие цены в Европе, тем самым нанося ущерб местной европейской отрасли производства шин.

Торговцы шинами в Латвии выбрали различные подходы к импорту шин, а нам как конечному покупателю в любом случае следует считаться с ростом цен, рассказал представитель торговца автозапчастями «Inter cars» Гундарс Лиекне.

"Эти китайские шины, или шины бюджетного класса, мы пытались ввезти на этот зимний сезон до вступления налога в силу. Как и предполагали китайские производители ранее, что будет такой налог, они стали переводить свои заводы в другие страны производства. То есть, чтобы не было этих 45% при переносе производств и оптимизации этого производства, в среднем это увеличение плюс/минус, я бы хотела сказать, от 15 до 20%", - отметила Лиекне.

Сейчас рост цен в первую очередь коснется именно шин бюджетного класса, но это крупнейший сегмент на латвийском рынке.

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#импорт #цены #торговля #Латвия #производство #шины #автомобили #экономика #тарифы
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Эдуард Эльдаров
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