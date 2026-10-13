В Риге стартовали беспрецедентные учения НАТО, на которых представители 13 стран отрабатывают противодействие дезинформации и манипуляциям в информационном пространстве. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту, способному влиять на общественное мнение и поведение людей в кризисных ситуациях. За ходом учений лично наблюдал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник, 13 октября, президент Латвии посетил учения Synesis 2026, организованные Центром передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE).

Главе государства представили стратегический контекст, сценарий и основные цели учений. Ринкевич также ознакомился с используемыми технологиями и наблюдал за взаимодействием команд из 13 стран в специально смоделированной информационной среде.

Искусственный интеллект становится новым фактором угрозы

Президент подчеркнул, что растущая роль искусственного интеллекта в современной информационной среде требует новых подходов к обеспечению безопасности.

По его словам, во время учений необходимо проверять, как информационное воздействие может влиять на различные группы населения и какие модели поведения оно способно вызывать.

«Одной из составляющих гибридных угроз являются именно дезинформация и манипуляции в информационной среде. Важно, чтобы опыт, полученный во время учений, позволил совершенствовать способность государств реагировать в информационном пространстве, тем самым укрепляя готовность к кризисным ситуациям», — заявил Ринкевич.

Команды из 13 стран отрабатывают действия в условиях гибридной войны

Учения Synesis 2026 проходят в Риге на этой неделе и объединяют гражданских и военных специалистов из разных государств.

По информации организаторов, это первые в своём роде межотраслевые гражданско-военные учения НАТО по стратегическим коммуникациям, в которых используются инновационные решения на основе искусственного интеллекта.

Участники работают в смоделированной информационной среде, где могут проверять различные сценарии кризисов, оценивать последствия информационных воздействий и отрабатывать совместные действия.

Главная цель — повысить способность государств своевременно реагировать на угрозы в информационном пространстве и управлять кризисными ситуациями в условиях гибридной войны.

Для Латвии, находящейся на восточном фланге НАТО, подобные учения имеют особое значение, поскольку информационные операции и дезинформация рассматриваются как одна из составляющих современных угроз безопасности.