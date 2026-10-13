В среду, 14 октября, во многих регионах Латвии ожидаются небольшие дожди. При этом температура воздуха днём поднимется до +13 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью на большей части территории страны осадков не ожидается. При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха опустится до +1…+9 градусов. Местами возможно образование тумана.

Днём во многих районах пройдут небольшие дожди. Сохранится слабый и умеренный южный ветер, однако в Курземе он сменится западным, с порывами до 14 метров в секунду.

Во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В Риге ночь пройдёт без осадков, а днём ожидается небольшой дождь. Южный ветер немного усилится. Ночью температура составит около +7 градусов, днём — около +10 градусов.