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Погода в среду разделит Латвию: одним — туман, другим — дождь и ветер 0 474

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осенний лист
ФОТО: LETA

В среду, 14 октября, во многих регионах Латвии ожидаются небольшие дожди. При этом температура воздуха днём поднимется до +13 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью на большей части территории страны осадков не ожидается. При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха опустится до +1…+9 градусов. Местами возможно образование тумана.

Днём во многих районах пройдут небольшие дожди. Сохранится слабый и умеренный южный ветер, однако в Курземе он сменится западным, с порывами до 14 метров в секунду.

Во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов.

В Риге ночь пройдёт без осадков, а днём ожидается небольшой дождь. Южный ветер немного усилится. Ночью температура составит около +7 градусов, днём — около +10 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #среда #дождь #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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