14 октября 2026 года празднуется Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это торжество в память о чудесном явлении Божией Матери, которая, укрыв молящихся ей жителей Константинополя своим головным платком, тем самым спасла их от врагов.

Этот праздник недвунадесятый, то есть не относится к главным, так как событие произошло не при земной жизни Богоматери, но он очень чтимый и знаковый.

О чем вспоминают в Церкви 14 октября 2026 года

Удивительная история произошла в середине X века во Влахерной церкви Константинополя. В этом храме тогда хранились великие святыни, связанные с Богородицей — ее покров, Риза и пояс. Как гласит предание, во время царствования императора Льва VI Мудрого, в 910 году, город осадили полчища врагов. Осаждающие имели численное преимущество, казалось, враг уже вот-вот ворвется внутрь городских стен.

Храм стал прибежищем для большинства жителей Константинополя, которые собрались на общую молитву. Люди, в том числе император, императрица, придворные и простой люд, горячо молились Господу и Богоматери о спасении от врагов. И вот во время всенощного бдения находящийся в толпе юродивый Андрей с учеником Епифанием увидели, как сама Богоматерь вместе с людьми коленопреклоненно возносит молитвы.

Затем Богородица встала с колен, подошла к Престолу и, еще раз помолившись, сняла с головы платок и покрыла им молящихся в храме людей. Покров сиял в руках хозяйки, его поддерживали ангелы и сонм святых. И затем также незаметно, как появилась, Богоматерь исчезла. На следующий день враг неожиданно сам отступил от города. Так Константинополь был спасен от разорения, а его жители — от гибели. Причины этого отхода сарацин так и остались неизвестными.

Празднование началось только в середине XII века. При этом праздник был установлен именно Русской Православной церковью.

Смысл праздника

Явление Богоматери стало знаковым событием, про него все рассказывали друг другу, в результате сложилась практика обращения к святой с просьбой о защите, покрове.

О чем просят в Покров Богородицу?

Этот день с древности считается особенным, когда все молитвы будут услышаны. Богородице молятся как заступнице от любых бед, ее просят об исцелении, о решении материальных проблем, обретении супруга или ребенка, о счастливой семейной жизни. Также молитва помогает побороть искушения и соблазны. Молятся и о победе над врагом.

Что можно делать 14 октября 2026 года

— Нужно идти в храм.

— Необходимо сохранять хорошее настроение и благодарить Богородицу за все.

— Собираем последний урожай и закрываем работы по огороду и саду.

— Принято обязательно печь блины.

— Прекрасный день, чтобы собрать последний урожай грибов.

— Обязательно заняться добрыми делами и благотворительностью.

Что нельзя делать 14 октября 2026 года

— Нельзя заниматься домашними хлопотами и тяжелым физическим трудом.

— Не давайте никаких пустых обещаний. Вообще поменьше стройте планов.

— Нельзя венчаться, устраивать шумные застолья.

— Нельзя унывать и грустить.