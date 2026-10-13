В связи с наступлением холодной погоды в Риге началась постепенная подготовка к зиме бесплатных уличных питьевых кранов, сообщил специалист Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

В понедельник, 12 октября, подача воды была прекращена в кранах на Кенгарагской променаде возле улицы Латгалес, 262, в сквере Вишкю, на улице Сила, 4, в Плявниеках возле улицы Андрея Сахарова, 30, на улице Андрея Сахарова, 35, в Латгальском парке возле улицы Балву, 13, а также в парке Эбельмуйжас.

Во вторник, 13 октября, планируется отключить еще пять питьевых кранов — на улице Лиелвардес, 68, корпус 1, на площади Земитана, на улице Шмерля, 5, возле входа в лес, на улице Райскума, 3, и на 4-й поперечной линии Чиекуркалнса, 7.

Подготовка питьевых кранов к зимнему сезону проводится постепенно, чтобы защитить системы водоснабжения от повреждений, вызванных морозами, пояснили в самоуправлении.

В среду, 14 октября, планируется отключить рижские фонтаны, находящиеся в ведении предприятия Rīgas meži. Их техническая подготовка к зиме будет проводиться поэтапно с 15 по 19 октября.