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Рост цен на газ стал быстрее отражаться на инфляции 0 157

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
Diena.lv
Изображение к статье: газопровод

Рост цен на природный газ, вероятно, будет быстрее сказываться на инфляции в еврозоне, чем прежде. При этом влияние на стоимость электроэнергии окажется менее заметным благодаря увеличению выработки энергии из возобновляемых источников. К такому выводу пришел Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Сейчас фьючерсы на природный газ на нидерландском хабе TTF с поставкой в ноябре после небольшого снижения в конце сентября вновь превысили 80 евро за МВт/ч. На рост оптовых цен повлияла война в Иране, ограничившая мировые поставки газа. Дополнительным фактором риска остается низкий уровень запасов в европейских хранилищах. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году газовый рынок Европы стал более гибким. Изменились механизмы ценообразования, сократились сроки контрактов, поэтому розничные цены на газ теперь быстрее реагируют на колебания оптовых котировок, отмечает ЕЦБ.

Более чем в половине стран еврозоны изменение оптовых цен отражается на потребительских ценах на газ в течение одного-трех месяцев.

"Скорость передачи ценовых изменений зависит от особенностей национального рынка и действующих правил регулирования. Если стоимость газа привязана к биржевым котировкам, изменения отразятся на цене уже в следующем месяце. При фиксированном тарифе все зависит от условий договора и срока его действия. В рамках универсальной услуги цена устанавливается на шесть месяцев. Поэтому скорость реакции на рыночные колебания определяется выбранным тарифом", - поясняет экономист банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис.

Тот же механизм действует и при снижении цен на газ. Сильнее всего колебания цен на газ затрагивают отрасли, в которых газ составляет существенную часть производственных затрат или расходов на отопление. Председатель правления латвийской ассоциации биомассы "LATbio" Дидзис Палейс объясняет взаимосвязь между рынками энергоресурсов: если газ подорожает, вслед за ним могут вырасти и цены на электроэнергию в Европе. В таком случае промышленные предприятия могут перейти на древесные гранулы, что приведет к увеличению спроса на них и росту цен.

Еще одна уязвимая группа - промышленные предприятия, использующие природный газ в производственных процессах и для получения тепла. По словам Гашпуйтиса, особенно сильно подорожание энергоресурсов сказывается на энергоемких компаниях, у которых затраты на энергию составляют значительную долю себестоимости продукции. В результате рост цен на газ может ослабить их конкурентоспособность. В первую очередь это касается производителей строительных материалов, химической промышленности и других энергоемких отраслей.

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#газ #цены #Европа #рынок #инфляция #энергетика #ЕЦБ
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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