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Секретный адрес и немецкие технологии: в Латвии построят завод по производству мин 8 3165

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Завод мин
ФОТО: BB.LV/AI

Правительство Латвии во вторник, 13 октября, приняло решение о создании в стране нового завода по производству противотанковых мин, сообщает агентство LETA.

Проект предусматривает организацию полного цикла производства и поставок для нужд Национальных вооруженных сил Латвии. При этом значительную часть продукции планируется экспортировать. Ожидается, что создание предприятия существенно повысит устойчивость и безопасность цепочек поставок.

На новом заводе будут не только производить противотанковые мины, но и осуществлять снаряжение боевых частей. Реализация проекта также должна оказать существенную поддержку латвийской промышленности и обеспечить надежный доступ к поставщикам критически важного сырья и оборудования.

«Создание завода станет важным шагом в укреплении обороноспособности Латвии и национальных производственных мощностей. Оно поможет обеспечить своевременные и безопасные поставки для нужд Национальных вооруженных сил, одновременно снижая зависимость от внешних поставщиков», — заявил министр обороны Райвис Мелнис.

Решение правительства стало практическим продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале этого года и предусматривающего создание в Латвии специализированного предприятия по производству противотанковых мин и их компонентов.

Как ранее сообщало LETA, меморандум подписали латвийское ООО Valsts aizsardzības korporācija («Государственная оборонная корпорация») и одна из ведущих немецких компаний оборонной промышленности — Dynamit Nobel Defence (DND).

Ожидается, что новое предприятие начнет работу в 2028 году. При этом точное место строительства завода пока не раскрывается.

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#Латвия #производство #безопасность #экспорт #технологии #оборона
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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