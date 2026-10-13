Граждане России, обращающиеся за убежищем в Латвии, среди причин указывают опасения преследования на родине из-за военной службы. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

По данным ведомства, в 2022 году с первичным прошением об убежище в Латвии обратились 120 граждан России, в 2023 году — 45, в 2024 году — 42, в 2025 году — 29, а за первые восемь месяцев 2026 года — 19 человек.

При этом статус беженца в 2022 году получили 16 россиян, в 2023 году — 24, в 2024 году — 25, в 2025 году — 19, а с начала 2026 года по 31 августа — 13 человек.

Кроме того, в 2023 году шести гражданам России был предоставлен альтернативный статус, а в 2024 году — пяти. В 2022, 2025 и за первые восемь месяцев 2026 года такой статус не получил ни один гражданин России.

В PMLP пояснили, что отдельная статистика о количестве людей, получивших статус беженца или альтернативный статус именно из-за угрозы преследования за военную службу в России, не ведется. Однако подобные обстоятельства действительно упоминаются в заявлениях просителей убежища.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что сам по себе страх наказания за дезертирство или уклонение от военной службы не является автоматическим основанием для предоставления убежища.

Каждое заявление рассматривается индивидуально. При принятии решения учитываются не только опасения заявителя, но и другие обстоятельства его дела, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также ситуация в стране происхождения.