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Сохранится облачная погода, местами выглянет солнце 0 149

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
LETA
Изображение к статье: облака

Во вторник, 13 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в течение дня во многих районах ожидаются прояснения, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня местами еще будет наблюдаться туман. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер будет слабым, местами ожидается штиль.

Температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.

В Риге после рассеивания тумана также возможны солнечные прояснения. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха не превысит +12 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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