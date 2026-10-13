Во вторник, 13 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в течение дня во многих районах ожидаются прояснения, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня местами еще будет наблюдаться туман. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер будет слабым, местами ожидается штиль.

Температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.

В Риге после рассеивания тумана также возможны солнечные прояснения. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха не превысит +12 градусов.