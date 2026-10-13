В этом сезоне в Латвии будет бушевать грипп «Дарвин» — так прозвали обновлённый вариант вируса A(H3N2). Медики предупреждают о возможности тяжёлых осложнений, вот только найти, где привиться, почти невозможно, пишут Grani.lv.

«В четверг завезли, в пятницу уже кончились», — такой ответ получил сотрудник редакции, обратившись к своему семейному врачу с просьбой записать его на прививку. На вопрос, когда будет новая партия, последовало уклончивое «привезут — позвоним».

И это не единичная история, объясняемая нерасторопностью конкретной врачебной практики. В Латвии действительно возникли проблемы с поставками противогриппозных вакцин. Причём именно тогда, когда вакцинация, по-хорошему, должна уже идти полным ходом.

Что же происходит?

В этом сезоне медики ожидают циркуляции обновлённого варианта гриппа A(H3N2), который получил название «Дарвин». Он относится к той же группе вирусов, что и печально известный «гонконгский грипп». Этот тип гриппа особенно опасен для пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

Болезнь обычно начинается резко: температура может за несколько часов подняться до 39-40 градусов, появляются сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах, боль в глазах и сухой кашель. Но главная опасность — возможные осложнения. Грипп способен вызвать пневмонию, бронхит, воспаление сердечной мышцы, обострение сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. У детей возможны воспаление среднего уха и опасные нарушения дыхания.

Конечно, утверждать, что «Дарвин» непременно вызовет самую тяжёлую эпидемию последних лет, пока рано, масштаб предстоящей эпидемии ещё неизвестен. Но тот факт, что грипп в Латвии в этом году появился раньше обычного уже красноречив. Первые лабораторно подтверждённые случаи зарегистрировали в сентябре. А первый пациент с осложнениями после гриппа уже оказался в стационаре Латвийского центра инфектологии.

Главный врач центра, профессор Байба Розентале не исключает, что и сама эпидемия начнётся раньше, чем обычно. При том что в прошлом сезоне её официально объявили лишь 9 декабря.

И вот на таком фоне выясняется, что страна к массовой вакцинации толком не готова. По информации Национальной службы здоровья (NVD), в нынешнем сезоне государство закупило 148 336 доз вакцины — на 9216 больше, чем год назад. Потрачено почти 2,5 миллиона евро без НДС. Вот только воспользоваться ими люди пока не могут.

В Латвию уже поступила вакцина Fluenz, которую вводят через нос детям из определённых групп риска. А препарат Efluelda, предназначенный прежде всего людям от 60 лет и пациентам с ослабленным иммунитетом, начали поставлять семейным врачам только на прошлой неделе. И, судя по ответу нашему журналисту, он быстро кончился.

Что касается вакцины Vaxigrip, которая нужна другим категориям населения, в том числе детям и взрослым с хроническими заболеваниями, то её обещают доставить к 13 ноября.

То есть ещё целый месяц людям предлагают ждать. И это при том, что сами медики рекомендуют проводить вакцинацию в октябре, чтобы успеть до начала массового распространения инфекции. Ведь прививка не начинает защищать человека в ту же секунду, когда ему ввели препарат. На формирование иммунной защиты требуется примерно две недели.

Получается, что те, кто дождётся вакцины в середине ноября, смогут рассчитывать на полноценную защиту лишь ближе к декабрю. А если эпидемия действительно начнётся раньше обычного?

Кто виноват в этой ситуации? В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) кивают на ЕС, объясняя, что производство противогриппозных вакцин в этом году в Европе задержалось. Национальная служба здоровья (NVD) добавляет, что изготовители поздно получили сведения о штаммах вируса, которые необходимо включить в состав вакцин.

Однако это совершенно не согласуется с тем, что говорит ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по составу вакцин для Северного полушария ещё 27 февраля (!!!) 2026 года. Европейское агентство лекарственных средств уточнило рекомендации для производителей к концу мая. Причём в них уже присутствовал тот самый вариант A/Darwin/1454/2025.

Тогда кто, что и кому сообщил слишком поздно? На каком этапе произошла задержка? Почему латвийская система здравоохранения не смогла обеспечить своевременное начало вакцинации хотя бы для наиболее уязвимых групп? Кто за это ответит?

Пока заболеваемость в Латвии остаётся невысокой. За неделю с 28 сентября по 4 октября семейные врачи клинически диагностировали грипп у трёх пациентов, участвовавших в мониторинге. Но поскольку далеко не все заболевшие идут делать тесты (мол, вирус — и вирус, а какой, неважно), это вовсе не гарантия, что эпидемия не начнёт быстро набирать обороты в ближайшие недели.

Напомним — из года в год Министерство здравоохранения и связанные с ним ведомства хором разъясняли населению, насколько важно прививаться от гриппа. Особенно людям старшего возраста, хроническим больным и тем, для кого инфекция может закончиться госпитализацией. Они нам об этом прожужжали все уши, но теперь, когда пришёл очередной опасный штамм, разводят руками и просят звонить позже.

И что теперь делать всем, кому они, грозя тяжёлыми рисками, обещали в этом сезоне бесплатную прививку — людям в возрасте 60+, детям от шести месяцев до двух лет, беременным, пациентам с определёнными хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, медицинским работникам, сотрудникам и клиентам учреждений длительного социального ухода?!

Может, сесть на телефон и обзванивать все поликлиники подряд? Или, может, с учётом названия вируса — «Дарвин» — заранее смириться с ролью жертвы в эволюционном отборе?