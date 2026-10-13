С января следующего года в Латвии планируется повысить зарплаты военнослужащим. Предварительно предполагается, что базовая зарплата увеличится в среднем на 190 евро в месяц до уплаты налогов, сообщает агентство LETA.

Во вторник, 13 октября, Кабинет министров утвердил правила, предусматривающие повышение базовых зарплат военнослужащих с 2027 года. Дополнительное финансирование планируется обеспечить за счет перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли.

В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов.

По предварительным расчетам Министерства обороны, с 2027 года базовая зарплата военнослужащих увеличится в среднем на 190 евро, а с 2028 года — еще на 147 евро в месяц до уплаты налогов.

При этом фактический размер прибавки будет зависеть от воинского звания и выслуги лет, поэтому у каждого военнослужащего он может отличаться.

Цель изменений — повысить мотивацию личного состава Национальных вооруженных сил (НВС), укрепить конкурентоспособность военной службы на рынке труда и обеспечить достойное вознаграждение профессиональным военнослужащим с учетом нынешней экономической ситуации.

Согласно стратегическому видению, изложенному в документе, месячная зарплата солдата должна быть на 35% выше установленной в стране минимальной зарплаты, а зарплата офицера — на 20–30% выше зарплаты солдата.