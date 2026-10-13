После открытия новой тюрьмы в Лиепае власти решили продать часть зданий старого тюремного комплекса. Некоторые объекты планируется передать городскому самоуправлению.

Во вторник, 13 октября, правительство Латвии разрешило государственному предприятию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) принять в управление и выставить на аукцион часть недвижимости бывшей Лиепайской тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Речь идет об объектах по адресам улица Дарза, 14/16 и 14А. Согласно решению правительства, сначала они перейдут в ведение Министерства финансов, после чего VNĪ сможет организовать их продажу.

Что именно выставят на продажу?

Самый крупный объект находится по адресу улица Дарза, 14/16. Это земельный участок площадью 0,5662 гектара, на котором расположены многочисленные здания бывшей тюрьмы.

В состав недвижимости входят административное здание площадью 312,1 квадратного метра, три корпуса изоляторов площадью 418,3, 1159,8 и 1711,9 квадратного метра, хозяйственный корпус площадью 800,5 квадратного метра и кухня площадью 613,8 квадратного метра.

Кроме того, на территории находятся сторожевые вышки, контрольно-пропускной пункт и другие сооружения.

Фискальная кадастровая стоимость этого объекта составляет 248 150 евро, а универсальная кадастровая стоимость — 494 629 евро.

Второй объект, расположенный по адресу улица Дарза, 14А, представляет собой котельную площадью 23,4 квадратного метра. Земля под зданием принадлежит Лиепайскому самоуправлению.

Фискальная кадастровая стоимость котельной составляет 1096 евро, а универсальная — 776 евро.

Таким образом, суммарная универсальная кадастровая стоимость двух объектов составляет 495 405 евро. Однако это не означает, что именно такой будет их стартовая цена на аукционе.