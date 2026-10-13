Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии распродают тюрьму. Что именно в ней и за сколько? 0 442

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма
ФОТО: BB.LV/AI

После открытия новой тюрьмы в Лиепае власти решили продать часть зданий старого тюремного комплекса. Некоторые объекты планируется передать городскому самоуправлению.

Во вторник, 13 октября, правительство Латвии разрешило государственному предприятию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) принять в управление и выставить на аукцион часть недвижимости бывшей Лиепайской тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Речь идет об объектах по адресам улица Дарза, 14/16 и 14А. Согласно решению правительства, сначала они перейдут в ведение Министерства финансов, после чего VNĪ сможет организовать их продажу.

Что именно выставят на продажу?

Самый крупный объект находится по адресу улица Дарза, 14/16. Это земельный участок площадью 0,5662 гектара, на котором расположены многочисленные здания бывшей тюрьмы.

В состав недвижимости входят административное здание площадью 312,1 квадратного метра, три корпуса изоляторов площадью 418,3, 1159,8 и 1711,9 квадратного метра, хозяйственный корпус площадью 800,5 квадратного метра и кухня площадью 613,8 квадратного метра.

Кроме того, на территории находятся сторожевые вышки, контрольно-пропускной пункт и другие сооружения.

Фискальная кадастровая стоимость этого объекта составляет 248 150 евро, а универсальная кадастровая стоимость — 494 629 евро.

Второй объект, расположенный по адресу улица Дарза, 14А, представляет собой котельную площадью 23,4 квадратного метра. Земля под зданием принадлежит Лиепайскому самоуправлению.

Фискальная кадастровая стоимость котельной составляет 1096 евро, а универсальная — 776 евро.

Таким образом, суммарная универсальная кадастровая стоимость двух объектов составляет 495 405 евро. Однако это не означает, что именно такой будет их стартовая цена на аукционе.

×
#недвижимость #тюрьма #Латвия #инфраструктура #аукцион #продажа #правительство #Лиепая
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Питьевой кран
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Собака
Изображение к статье: Осенний лист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В храме
Наша Латвия
Изображение к статье: Рига
Наша Латвия
Изображение к статье: Анатолий Кашпировский
Lifenews
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Бомбоубежище
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: В храме
Наша Латвия
Изображение к статье: Рига
Наша Латвия
Изображение к статье: Анатолий Кашпировский
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео