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Выпущенная «погулять» собака загрызла любимицу семьи прямо у дверей дома 2 1488

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: собака

После недавнего нападения собак без присмотра на детей в Царникаве, в результате которого пострадали шестеро малышей и педагог, вновь заговорили об ответственности владельцев животных.

На этот раз трагедия произошла в семье жительницы Латвии Елизабете: по её словам, соседская собака загрызла их любимую кошку Несию прямо у дома.

Женщина эмоционально обратилась к владельцу животного и призвала других хозяев собак задуматься об ответственности за своих питомцев.

«Тема громкая, но недостаточно обсуждаемая. Я никогда раньше не высказывала своё мнение в интернете, но пусть этот пост станет напоминанием для всех нынешних и будущих владельцев собак! Прежде чем заводить собаку, можешь ли ты ответить себе на вопрос: зачем и для каких целей? Ты заводишь собаку, чтобы держать её на цепи, а поздним вечером отпускать на волю, чтобы она „набегалась“? Если ты безответственный, равнодушный и не умеешь воспитывать собаку, возможно, она тебе вообще не нужна?», – пишет Елизабете.

«Сегодня вечером с огромной болью в сердце мы прощаемся с нашим самым большим домашним счастьем, самой любимой и заботливой кошечкой Несией», — написала автор поста.

Она рассказала, что Несия была частью семьи на протяжении многих лет. По словам женщины, трагедия произошла у входа в их дом.

«Она была рядом, когда росли я, брат и сестра, а также была главным защитником и всеобщей любимицей нашей семьи. Сегодня у дверей нашего дома, благодаря безответственному соседу и невоспитанной собаке (чтобы не сказать больше), жизнь Несии была отнята», — написала она.

Обращаясь к соседу, хозяйка кошки резко выразила своё возмущение: «Сосед, надеюсь, этой ночью ты хорошо спишь и твоя собака достаточно нагулялась!»

Елизабете также призвала нынешних и будущих владельцев собак задуматься, зачем они заводят животное и готовы ли нести за него ответственность. Отдельно она обратилась к жителям сельских районов, где, по её мнению, проблема свободно гуляющих собак требует большего внимания.

«Если ты безответственный, равнодушный и не умеешь воспитывать собаку, возможно, она тебе вообще не нужна? Когда люди в сельской местности наконец поймут, что заводить собаку просто так, позволять ей бродить где вздумается и кусать всё, что попадётся на пути, — это ненормально ???»

История вызвала волну сочувствия в комментариях. Пользователи выразили соболезнования семье и посоветовали обратиться в полицию и Продовольственно-ветеринарную службу Латвии (PVD), чтобы сообщить о собаке, которая может представлять опасность.

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#домашние животные #животные #безопасность #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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