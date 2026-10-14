Осевшая в Латвии эпатажная российская журналистка не побоялась выступить с критикой министра иностранных дел Латвии Байбы Браже и главы МВД Домбравы. За лишение права проживания в Латвии своего коллеги Леонида Рагозина. У себя в ФБ она пишет:

Журналиста Леонида Рагозина жульническим способом лишили права проживания в Латвии и лишили права на правосудие. По моему мнению, руками Байбы Браже с ним свели счеты нынешний министр МВД Домбрава и компания за расследование Рагозина об их деятельности пять лет назад. Причем лишили его права проживания так, чтобы не дать ему права на обжалование. Вот в чем главная подлость этого решения, и почему журналистское сообщество впрягалось за Рагозина.

Леонид Рагозин переехал в Латвию в 2014 году. Продал московскую квартиру, приобрёл недвижимость в Риге и получил временный ВНЖ по инвестиционной программе. Позже выучил латышский, который он очень любит и считает самым красивым языком в мире и получил ПМЖ. То есть он постоянный житель страны, а не турист, которому перестали улыбаться на ресепшене.

Первоначально государство само предложило законный способ получить право проживания через инвестиции, и он этим способом воспользовался. То есть, его право проживания куплено — при покупке недвижимости ты платишь в казну Латвии 5% от ее стоимости. И позже все эти годы Рагозин платил налоги в казну страны.

Его конфликт с партией Домбравы возник давно. В декабре 2019 года Рагозин и Санита Йемберга опубликовали в Re:Baltica расследование о связях представителей «Национального объединения» с украинскими ультраправыми, в том числе об их контактах с российскими неонацистами.

Месть это блюдо, которое подают холодным. Домбрава, похоже, долго ее готовил. И 30 сентября этого года потребовал объявить Рагозина нежелательным лицом, обвинив его в оправдании российской агрессии и дискредитации Украины.

При этом, как пишет Новая, Домбрава признал отсутствие законных оснований для внесения журналиста в список по линии МВД. И ребята договорились с главой МИД Байбой Браже признать Рагозина персоной нон-грата. А однопартиец Рихардс Колс прямо и честно (латыши в основном люди простодушные, прямые, за что и люблю) так почти и объяснял преимущество процедуры МИД — такое решение нельзя обжаловать в латвийском суде. Суд в Латвии реально относительно независимый. Могли вполне послать Домбраву с его мстюлькой нах. Тут управления М, которое диктует решения судам, нету.

Формально Рагозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рагозин — анти-оккупант, он уехал после крымнаша и нерушимость границ 1991 года — его основная скрепа.

Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путём. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть: нам тут в Латвии выгодна война. Ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Латгалия? Сувалки?

Рагозин таки да, наговорил много для меня сомнительного. Да еще и пропагандисту Аарону Мате интервью дал. Я — категорически не поклонница его нарративов. И не его политический единомышленник. Но защищать право Рагозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.

Теперь о законе.

Инвестиционный ВНЖ/ПМЖ это сделка с государством. Для аннулирования такого ПМЖ по основанию угрозы безопасности закон требует реальной угрозы и заключения компетентного органа. При этом отдельное решение об аннулировании разрешения можно оспаривать. А решение МИД о persona non grata статья 104 прямо исключает из обжалования.

Если у государства есть доказательства угрозы, пусть они проходят независимую проверку. А когда политики устраивают зехер, чтобы этой проверки избежать, их надо судить. Причем быстро. Чтобы отбить охоту беспредельничать.

И ещё. Законное проживание не является одолжением, за которое полагается расплачиваться молчанием. ПМЖ не меняют на свободу слова.

Латвии нужна европейская Латвия, где можно не любить журналиста, спорить с ним, опровергать его и при этом соблюдать его права. Я защищаю именно такую Латвию.